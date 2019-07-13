نتيجة الثانوية العامة الدور الأول 2019 بالاسم ورقم الجلوس

نتيجة الثانوية العامة الدور الأول من المنتظر أن يعتمدها اليوم السبت الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، كان طلاب الصف الثالث الثانوى الدور قد أدوا امتحاناتهم فى شهر يونيو الماضى واستمرت الامتحانات حتى بداية يوليو، و بعدها مباشرة بدأت كنترولات الجمهورية فى تصحيح أوراق اجابات الطلاب على مستوى جميع المحافظات فى مصر، و استمرت عمليات التصحيح و المراجعة عدة أيام.

نتيجة الثانوية العامة الدور الأول

نتيجة الثانوية العامة الدور الأول 2019 سوف تظهر على بوابة الثانوية العامة يوم الأحد القادم 14 يوليو 2019، و ذلك عقب المؤتمر الصحفى الذى سيعقده وزير التعليم، و سيتم فيه اعلان جميع التفاصيل الخاصة حول نتيجة الثانوية العامة، و أعداد الناجحين، و نسب النجاح بين الطلاب، كما سيت اعلان أوائل الطلبة فى ثالثة ثانوى.

رابط نتيجة الثانوية العامة الدور الثانى

سوف يتسلم مندوبى المديريات التعليمية نتيجة الثانوية العامة ، يوم الأحد ليقوموا باعلانها فى المدارس الثانوية بعد غد الإثنين،، و سيتم رفع نتائج الصف الثالث الثانوى العام إلكترونيًا عبر موقع وزارة التربية والتعليم ومواقع المديريات التعليمية الإلكترونية. ونحن عبر هذا المقال ننشر لكم الروابط الخاصة بنتيجة الثانوية العامة 2019، والتى من خلالها يمكن لكل الطلبة والطالبات الاستعلام الآن عن نتيجتهم،





ثانيا موقع اليوم السابع



ثالثا موقع: فيتو

(http://natiga.vetogate.com/ ) أولا رابط موقع وزارة التربية والتعليم http://natega.thanwya.emis.gov.eg )/ )ثانيا موقع اليوم السابع http://natega.youm7.com ) / )ثالثا موقع: فيتو

ويمكن ترك رقم الجلوس فى التعليقات الاستعلام عن نتائجكم،