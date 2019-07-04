الآن نتائج الثانوية العامة الإمارات 2019.. رابط منهل لنتائج الصف الثاني عشر توجيهي

ظهرت الآن نتيجة الثانوية العامة 2019 للطلاب داخل دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث قد تم رفع درجات طلاب الثانوية العامة عبر موقع منهل على رابط مباشر منذ لحظات، وتم رفع النتيجة للقطاع المدرسي الأول، ولكل من القطاع المدرسي الثاني في دبي، وبعد رفع نتائج الطلاب عبر موقع منهل توافد الطلاب على الموقع، كما قد أعلنت وزارة التربية والتعليم الإماراتية عن رفع نتائج توجيهي الإمارات 2019، ومن خلال موقع نجوم مصرية نطرح لكم رابط الاستعلام عن نتيجة التوجيهي الإمارات في نهاية المقال.

نتيجة الثانوية العامة الأمارات 2019

فقد اعلن الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم في الإمارات عبر موقع تبادل التدوينات تويتر، بأن الإعلان عن نتائج الثانوية العامة الإمارات سيتم بعد الانتهاء من عمليات الرصد والتصحيح، ثم يتم طباعة درجات الطلاب في الصف الأول وصولا إلى الصف الخامس، وعبر موقع منهل المتخصص بالإعلان عن نتائج الطلاب، والتي من المقرر الإعلان عنه اليوم الخميس، حيث أنه ينتظر الطلاب في الإمارات بالإعلان عن نتائج الطلاب عام 2019 في كل المدن الإماراتية، بكل من مدينة أبوظبي، عوجمان، دبي، الشارقة والعين، رأس الخيمة، الفجيرة، أم القويين.

خطوات نتائج الثانوية العامة الإمارات 2019

الاستعلام عن نتيجة توجيهي عن طريق رابط الموقع الرسمي للمنهل. ثم كتابة البريد الإلكتروني للطالب. ثم تدوين الرقم السري الخاص بالطالب. ثم القيام بالضغط على زر تسجيل الدخول. ثم تظهر نتيجة الطالب بالدرجات.

حيث أنه من المنتظر رفع نتائج الصف الثاني عشر في الثانوية العامة لباقي المدن بالإمارات للاطمئنان على الدرجات والحصول عليها ومعرفة نسبة النجاح، حيث أن هذه المرحلة تحدد مصير الطالب في الكلية التي يلتحق بها.