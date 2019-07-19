” الآن ” .. نتائج التاسع في سوريا 2019 برقم الإكتتاب عبر موقع وزارة التربية السورية moed.gov.sy

يواصل الألاف من طلاب وطالبات شهادة الصف التاسع الأساسي في سوريا العام الدراسي الحالي 2019 الدوري الأول،عمليات البحث عن النتائج بعد إعلان وزارة التربيةً عن نتائج الامتحانات في مختلف المحافظات السورية، بعد حالة الترقب و الإنتظار بين أسر الطلاب خلال الأيام الماضية.
وفي إطار متابعة موقعكم نجوم مصرية، لنتائج الامتحانات لجميع المراحل الدراسية يقدم خلال التقرير التالي كل المعلومات التي تخص نتائج شهادة الصف التاسع الأساسي في سوريا لدورة عام 2019،بمختلف المدن والمحافظات السورية.
موعد الإعلان عن نتائج التاسع 2019:
كشفت وزارة التربية السورية عن إعلان نتائج شهادة التعليم الأساسي “الصف التاسع” في سوريا يوم اليوم الجمعة الموافق ١٩-٧ -٢٠١٩ وذلك في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا.
وكشف مصدر في وزارة التربية بسوريا،إنه تم اعتماد النتيجة الرسمية تمهيدًا لاعلانها رسميا من قبل وزير التربية بسوريا عماد موفق العزب، مشيرًا إلى أنه فور إنتهاء الطلاب من الإمتحانات بدأ بعدها كافة أعمال الكنترول من تصحيح ورصد الدرجات ومراجعة بكل دقة وإتقان.
رابط الإستعلام عن نتائج التاسع والإعدادية الشرعية 2019:
يمكن للطلاب والطالبات الاستعلام عن نتائج الامتحانات لشهادة الصف التاسع الأساسي في سوريا لدورة عام 2019، على الموقع الرسمي لوزارة التربية السورية، وإتباع الخطوات التالية:
أولاً: الدخول على رابط موقع وزارة التربية السورية.
ثانيًا: اختيار اسم المحافظة التي يقيم بها الطالب.
ثالثًا: كتابة رقم الإكتتاب.
رابعًا: الضغط على كلمة ارسل فتظهر النتيجة مفصلة بالدرجات.
وبدأت الامتحانات العامة والنهائية للإعدادية الشرعية بعموم المحافظات السورية، يوم الاثنين الموافق 10- 6- 2019، واستمرت لمدة 10 أيام منفصلة حيث انتهى الإمتحان يوم الأحد الموافق 30- 6- 2019، على مستوى جمهورية سوريا المتحدة
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