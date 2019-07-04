“الآن ” من خلال رابط موقع المنهل تعرف على نتيجة الثانوية العامة بالإمارات 2019

متابعينا الأعزاء من خلال موقعنا المتميز نجوم مصرية في دولة الإمارات العربية المتحدة، يسعدنا أن نتواصل معكم من خلال هذا التقرير عن نتيجة الصف الثاني عشر “الثانوية العامة”، التي يترقبها بشغف كافة الطلاب بالإمارات، للاطمئنان علي مستقبلهم التعليمي ومعرفة الكلية التي سيدخلونها من خلال نتائجهم اليوم، ازداد البحث على كافة محركات البحث في الفترة الأخيرة على نتيجة الثانوية العامة بالإمارات، ونحن من خلال موقعنا نقدم لكم أسهل الطرق لاستخراج النتيجة من خلال موقع المنهل للنتائج.

تعلن وزارة التربية والتعليم بالإمارات اليوم من خلال المؤتمر الصحفي، إعلان نتيجة الصف الثاني عشر الثانوية العامة رسمياً، لتنهي حالة الترقب والانتظار التي يعيشها الطلاب، وبعد الإعلان الرسمي سيتم رفع النتيجة على رابط المنهل للنتائج ليتمكن الطلبة من الدخول عليه ومعرفة النتيجة.

خطوات الحصول على نتيجة الثانوية العامة2019

يتم الضغط على رابط نظام المنهل لتفتح لك الصفحة. يتم تسجيل الدخول عن طريق البريد الإلكتروني في المستطيل الأول وكلمة المرور في المستطيل الثاني. ثم تقوم بالضغط على زر تسجيل الدخول. ثم تتبع باقي الإجراءات حسب ظهور الموقع حتي الوصول إلي النتيجة.

نتيجة الثانوية العامة بالإمارات من خلال نظام المنهل للنتائج

تيسيراً على الطلاب لمعرفة النتيجة أنشأت دولة الإمارات العربية المتحدة موقع المنهل الإلكتروني، لكي يتمكن الطلاب من الدخول علية ومعرفة النتيجة دون عناء، الذهاب إلي مقر المدرسة الخاصة بكل طالب، وحسب التصريحات الصادرة من وزارة التربية والتعليم بالإمارات، فأن نتيجة الثانوية هذا العام مرتفعة مقارنتا بالعام الماضي، ونحن من خلال موقعنا نجوم مصرية، نتمنى النجاح والتوفيق لجميع الطلبة والطالبات بالإمارات العربية الشقيقة.