الآن لينك نتيجة الدبلومات الفنية نظام الثلاث سنوات 2022 الصف الثالث الثانوي الصناعي والزراعي والتجاري

يطلق موقع وزارة التربية والتعليم لينك نتيجة الدبلومات الفنية نظام الثلاث سنوات، حيث وقت قليل يفصلنا عن ظهور نتيجة الدبلوم في انتظار اعتماد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ذ نتيجة الدبلومات الفنية عن الدور الأول للعام الدراسي الحالي 2021_2022، ومن المنتظر أن يتم في أعقاب ذلك التقدم من الوزير التهنئة لأوائل الدبلومات الفنية نظام الثلاث سنوات هذا العام مع تمنى لهم مزيد من التفوق في حياتهم المستقبلية والعملية.

والجدير بالذكر أن عدد الطلاب المقيدين في الصف الثالث الثانوي الفني في كل عام يقترب من 800 ألف، والذين ينتظرون إعلان نتيجة الدبلومات الفنية لهذا العام بفارغ الصبر، مما أدى لزيادة البحث على جوجل عن لينك نتيجة الدبلومات الفنية نظام الثلاث سنوات وهي الدبلوم الصناعي والدبلوم التجاري والدبلوم الزراعي ودبلوم الفنادق، لذلك سنعرض اليوم نتيجة الصف الثالث الثانوي الفني عبر موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

اقتراب إعلان نتيجة الدبلومات الفنية نظام الثلاث سنوات

وتباشر وزارة التربية والتعليم إرسال خطاباتها إلى مديريات التربية والتعليم في المحافظات بإرسال مندوب يمثل كل مديرية تعليمية إلى لجان النظام والمراقبة لاستلام نتيجة الدبلومات الفنية نظام الثلاث سنوات، على ألا يتم فتح النتيجة وإرسالها إلى الإدارات التعليمية والمدارس إلا بعد اعتمادها بشكل رسمي من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، وفي ذات الوقت يتم وضع تشغيل لينك النتيجة على موقع الوزارة الرسمي.

لينك نتيجة الدبلومات الفنية نظام الثلاث سنوات 2022

تستطيع الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية نظام الثلاث سنوات عن طريق اتباع الخطوات الآتية:

يقوم الطالب بالدخول على رابط النتيجة عبر موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي

يقوم الطالب باختيار نوع الدبلوم الفني المسجل فيه الصناعي أو الزراعي لو التجاري

يقوم الطالب بإدخال رقم جلوسه كاملا

يضغط الطالب بعد الانتهاء على زر عرض النتيجة

تظهر النتيجة للطالب بالتفصيل

وفي وقت سابق أوضح الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفني، إن الطلاب المسجلين في الدبلومات الفنية في كل عام يصل عددهم إلى 816 ألف و948 طالب وطالبة، وعدد الطلاب الذين يخوضون الامتحان سنويا يصل عددهم إلى 776 ألف و20 طالب وطالبة، منهم 18 ألف و110 طالبة وطالبة مقيد في الدبلومات الفنية نظام الخمس سنوات، و 757 ألفً و 541 مقيد في الدبلومات الفنية نظام الثلاث سنوات، كما يبلغ عدد الحاضرين في مدارس التكنولوجيا التطبيقية 369 طالب تقريبا.