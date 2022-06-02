الآن ظهور واعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 في القاهرة برقم الجلوس
اعتمد السيد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة منذ قليل نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة القاهرة لنتيجة امتحانات الفصل الدراسي الثاني وبلغت نسبة النجاح بين الطلاب 83 % وحققت إدارة شبرا التعليمية المركز الأول على مستوى المحافظة في أعلى النتائج حيث حققت نسبة نجاح 96.8%، تليها إدارة روض الفرج التعليمية بنسبة نجاح بلغت 96.4%، وحصلت إدارة حلوان التعليمية على المركز الثالث بنسبة نجاح بلغت 95.7%.
واليكم بيان بتوزيع درجات الشهادة الإعدادية في محافظة القاهرة كالتالي: اللغة العربية: الدرجة النهائية 80 (درجة النجاح 40)
اللغة الإنجليزية: الدرجة النهائية 60 (درجة النجاح 30)
الدراسات: الدرجة النهائية 40 (درجة النجاح 20)
الرياضيات: الدرجة النهائية 60 (درجة النجاح 30)
العلوم: الدرجة النهائية 40 (درجة النجاح 20)
المجموع الكلي: 280 مجموع النجاح 140
ويمكن الآن لجميع الطلاب الحصول علي النتيجة كاملة عبر موقع وبوابة نتائج التعليم الأساسي لمحافظة القاهرة
رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 في القاهرة
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- سيتم عرض النتيجة كاملة في جميع المواد الدراسية بالدرجات والمجموع الكلى
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42451
الاسم محمد خالد دردير محمد. رقم الجلوس 184438
اسم الطالب محمد خالد دردير محمد
الحالة ناجح
المرحلة الاعدادية
الصف الثالث
الإدارة التعليمية المرج
المدرسة عمرو بن العاص ص
الفصل الدراسى أخر العام
اسـم المـادة الـدرجـة
لغة عربية 56
لغة اجنبية 52
رياضيات 57
علوم 28
دراسات اجتماعية 35.5
المجموع الكلي228.5
عصام خالد محمد احمد النظامي
10384كمال الشاذلي كمال عبد المقصود أمام
اسم الطالب كمال الشاذلى كمال عبد المقصود
الحالة ناجح
المرحلة الاعدادية
الصف الثالث
الإدارة التعليمية إدارة روض الفرج التعليمية
المدرسة الشهيد محمود مجدى ع بنين
الفصل الدراسى أخر العام
اسـم المـادة الـدرجـة
لغة عربية 41.5
لغة اجنبية 45
رياضيات 39.5
علوم 28
دراسات اجتماعية 21.5
المجموع الكلي 175.5
محمد حسن محمد عبدالرحمن
102773
274327
القاهرة
اسم الطالب محمد سيد حسن محمد
الحالة يرجى مراجعة درجات الطالب بالمدرسة
المرحلة الاعدادية
الصف الثالث
الإدارة التعليمية النزهة
المدرسة أحمد عرابى الإعدادية المشتركة
الفصل الدراسى أخر العام
أحمد ياسر محمد أبو الفضل ٦٤٩١٢
اسم الطالب احمد ياسر محمد ابوالفضل
الحالة ناجح
المرحلة الاعدادية
الصف الثالث
الإدارة التعليمية ادارة الخليفة والمقطم التعليمية
المدرسة رواد المستقبل الخاصة عربى
الفصل الدراسى أخر العام
اسـم المـادة الـدرجـة
لغة عربية 70.5
لغة اجنبية 49
رياضيات 52
علوم 32
دراسات اجتماعية 39.5
المجموع الكلي 243