الآن ظهور واعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 في القاهرة برقم الجلوس

اعتمد السيد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة منذ قليل نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة القاهرة لنتيجة امتحانات الفصل الدراسي الثاني وبلغت نسبة النجاح بين الطلاب 83 % وحققت إدارة شبرا التعليمية المركز الأول على مستوى المحافظة في أعلى النتائج حيث حققت نسبة نجاح 96.8%، تليها إدارة روض الفرج التعليمية بنسبة نجاح بلغت 96.4%، وحصلت إدارة حلوان التعليمية على المركز الثالث بنسبة نجاح بلغت 95.7%.

واليكم بيان بتوزيع درجات الشهادة الإعدادية في محافظة القاهرة كالتالي: اللغة العربية: الدرجة النهائية 80 (درجة النجاح 40)

اللغة الإنجليزية: الدرجة النهائية 60 (درجة النجاح 30)

الدراسات: الدرجة النهائية 40 (درجة النجاح 20)

الرياضيات: الدرجة النهائية 60 (درجة النجاح 30)

العلوم: الدرجة النهائية 40 (درجة النجاح 20)

المجموع الكلي: 280 مجموع النجاح 140

ويمكن الآن لجميع الطلاب الحصول علي النتيجة كاملة عبر موقع وبوابة نتائج التعليم الأساسي لمحافظة القاهرة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 في القاهرة