أخبار التعليم

الآن ظهور واعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 في القاهرة برقم الجلوس

مصطفى رميح

اعتمد السيد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة منذ قليل نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة القاهرة لنتيجة امتحانات الفصل الدراسي الثاني وبلغت نسبة النجاح بين الطلاب 83 %  وحققت إدارة شبرا التعليمية المركز الأول على مستوى المحافظة في أعلى النتائج حيث حققت نسبة نجاح 96.8%، تليها إدارة روض الفرج التعليمية بنسبة نجاح بلغت 96.4%، وحصلت إدارة حلوان التعليمية على المركز الثالث بنسبة نجاح بلغت 95.7%.

نتيجة الشهادة الاعدادية 2022
واليكم بيان بتوزيع درجات الشهادة الإعدادية في محافظة القاهرة كالتالي: اللغة العربية: الدرجة النهائية 80 (درجة النجاح 40)
اللغة الإنجليزية: الدرجة النهائية 60 (درجة النجاح 30)

تعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية القاهرة الفصل الثانى 2022 برقم الجلوس

الدراسات: الدرجة النهائية 40 (درجة النجاح 20)
الرياضيات: الدرجة النهائية 60 (درجة النجاح 30)
العلوم: الدرجة النهائية 40 (درجة النجاح 20)
المجموع الكلي: 280 مجموع النجاح 140

ويمكن  الآن لجميع الطلاب الحصول علي النتيجة كاملة عبر موقع وبوابة نتائج التعليم الأساسي لمحافظة القاهرة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 في القاهرة

  1.  الدخول عبر الرابط التالي من هنا
  2.  كتابة رَقَم الجلوس الخاص بك
  3. الضغط على زر عرض النتيجة
  4. سيتم عرض النتيجة كاملة في جميع المواد الدراسية بالدرجات والمجموع الكلى
  5. نظرا للضغط الشديد على الموقع يمكنكم ترك الاسم ورقم الجلوس فى تعليق اسفل الموضوع وسوف نقوم بالرد عليكم مباشرة الآن
Avatar of مصطفى رميح
مصطفى رميح

مصطفى رميح اخصائى تحاليل طبية وكاتب ومدون على مواقع نجوم مصرية مهتم بالاخبار الرياضية والسياسية والتكنولوجيا، من مواليد السعودية 4/8/1990


اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني، وهو غير مطلوب للتعليق لكن يوفر لك وسيلة للتنبيه في حال قيام شخص بالرد على تعليقك.

12 تعليقات
  1. ايمان اسامه عبدالحميد زهران يقول

    شكرا لتعاونكم معنا

    الرد
  2. وسام عاطف يقول

    42451

    الرد
  3. مح يقول

    الاسم محمد خالد دردير محمد. رقم الجلوس 184438

    الرد
    1. مصطفى رميح يقول

      اسم الطالب محمد خالد دردير محمد
      الحالة ناجح
      المرحلة الاعدادية
      الصف الثالث
      الإدارة التعليمية المرج
      المدرسة عمرو بن العاص ص
      الفصل الدراسى أخر العام
      اسـم المـادة الـدرجـة
      لغة عربية 56
      لغة اجنبية 52
      رياضيات 57
      علوم 28
      دراسات اجتماعية 35.5
      المجموع الكلي228.5

  4. عصام خالد محمد احمد. النظامي يقول

    عصام خالد محمد احمد النظامي

    الرد
  5. ام كمال الدالى يقول

    10384كمال الشاذلي كمال عبد المقصود أمام

    الرد
    1. مصطفى رميح يقول

      اسم الطالب كمال الشاذلى كمال عبد المقصود
      الحالة ناجح
      المرحلة الاعدادية
      الصف الثالث
      الإدارة التعليمية إدارة روض الفرج التعليمية
      المدرسة الشهيد محمود مجدى ع بنين
      الفصل الدراسى أخر العام
      اسـم المـادة الـدرجـة
      لغة عربية 41.5
      لغة اجنبية 45
      رياضيات 39.5
      علوم 28
      دراسات اجتماعية 21.5
      المجموع الكلي 175.5

  6. غير معروف يقول

    محمد حسن محمد عبدالرحمن
    102773

    الرد
  7. غير معروف يقول

    274327
    القاهرة

    الرد
    1. مصطفى رميح يقول

      اسم الطالب محمد سيد حسن محمد
      الحالة يرجى مراجعة درجات الطالب بالمدرسة
      المرحلة الاعدادية
      الصف الثالث
      الإدارة التعليمية النزهة
      المدرسة أحمد عرابى الإعدادية المشتركة
      الفصل الدراسى أخر العام

  8. غير معروف يقول

    أحمد ياسر محمد أبو الفضل ٦٤٩١٢

    الرد
    1. مصطفى رميح يقول

      اسم الطالب احمد ياسر محمد ابوالفضل
      الحالة ناجح
      المرحلة الاعدادية
      الصف الثالث
      الإدارة التعليمية ادارة الخليفة والمقطم التعليمية
      المدرسة رواد المستقبل الخاصة عربى
      الفصل الدراسى أخر العام
      اسـم المـادة الـدرجـة
      لغة عربية 70.5
      لغة اجنبية 49
      رياضيات 52
      علوم 32
      دراسات اجتماعية 39.5
      المجموع الكلي 243