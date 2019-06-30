الآن | ظهرت نتيجة الدبلومات الفنية 2019 برقم الجلوس

من المقرر أن إدارة التطوير التكنولوجي في وزارة التربية والتعليم تقوم بالاستعداد لرفع نتيجة الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2018 – 2019، والتي من المقرر أن يتم رفعها إلكترونيا على شبكة الإنترنت حيث تقوم الإدارة بتفعيل رابط نتيجة الدبلومات الفنية، ليقوم الطلبة وأولياء الأمور بالاستعلام عن النتيجة برقم الجلوس بسهولة بدلاً من زيارة المدارس أو الادارات التعليمية وتوفيراً عليهم عناء ومشقة البحث، نتابع معكم عبر نجوم مصرية حيث نلقي الضوء للتعرف على نتيجة الدبلومات الفنية فور الإعلان عنها.

ظهرت نتيجة الدبلومات الفنية 2019

يترقب آلاف الطلبة والطالبات في الثانوية الفنية وأهاليهم نتيجة طلاب شهادة الدبلومات الفنية 2019 والتي من المنتظر ظهورها في الساعات القليلة القادمة حيث أكدت مصادر مسئولة عن إعلان نتائج أوائل الطلبة في الدبلومات الفنية الصناعي والزراعي والتجاري والفندقي والتمريض المتوسط والفوق متوسط الثلاث سنوات والخمس سنوات في الأول من يوليو 2019، على أن تظهر النتائج على موقع بوابة التعليم الفني، ورابط مركز المعلومات التابع لوزارة التربية والتعليم عبر الإنترنت برقم الجلوس.

فقط كل ما عليك هو الدخول إلى رابط بوابة التعليم الفني ، أو رابط مركز المعلومات لوزارة التربية والتعليم وتدوين رقم الجلوس وعرض النتائج، تابع في الأوقات القليلة القادمة للتعرف على النتائج لحظة ظهورها.

يبلغ عدد طلاب الدبلومات الفنية 757065 طالب في حين اجتاز منهم 98575 طالب في دبلوم الزراعة، و376217 طالب في دبلوم الصنايع، و260200 طالب في الثانوي التجاري، و21864 طالب في الثانوي الفندقي.