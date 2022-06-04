الآن طريقة تقديم تظلمات الصف الثالث الإعدادي 2022 بالإدارات التعليمية بالمحافظات 

يبحث الكثير من الطلاب وأولياء عن تظلمات الصف الثالث الإعدادي 2022 في المحافظات المصرية، حيث قد أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم موعد تظلمات الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2022 بعد ظهور النتائج بصورة رسمية، تستمر المديريات التعليمية في الإعلان عن بدء استقبال طلبات التظلم من أجل إعادة تصحيح ورصد الدرجات لتلافي أي خطأ متوقع قد حدث في عمليات التصحيح في المرة الأولى، وتلتزم مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني في المحافظات بفتح باب الطعن على نتائج الصف الثالث الإعدادي 2022 بعد إعلانها بوقت قصير، حيث يتقدم الطالب بطلب التظلم من نتيجة أي عدد من المواد التي خاض الامتحان فيها، وفي حالة التأكد من استحقاق الطالب درجتك إضافية يتم زيادة درجاته بالفعل.

موعد استقبال تظلمات الصف الثالث الإعدادي

وقد كشف محافظ الفيوم الدكتور أحمد الأنصاري، في بيان اعتماد النتيجة أنه سيتم فتح باب التظلمات بداية من يوم 4 يونيو 2022، وذلك لمدة أسبوعين، وقد اعتمد محافظ الفيوم في يوم الأربعاء الماضي ، نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2021-2022، بديوان عام المحافظة، بنسبة نجاح قد جاوزت 73.35%

وكان طلاب الصف الثالث الإعدادي قد خاصوا امتحانات الترم الثاني في مدارس محافظة الفيوم للعام الدراسي 2021-2022 خلال المدة الواقعة من السبت 14 من شهر مايو وحتى الخميس 19 مايو 2022، وقد وصل عدد لجان الشهادة الإعدادية على مستوى المحافظة كلها 260 لجنة، وقد تم تقسيمها على 7 إدارات تعليمية بالمحافظة، وبلغ عدد الطلاب الذين تقدموا لخوض امتحان الشهادة الإعدادية بالفيوم 65122 طالب وطالبة تقريبا.

طريقة تقديم تظلمات الصف الثالث الإعدادي 2022

كما صرحت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني، بمحافظة الجيزة عن فتح باب تظلمات الصف الثالث الإعدادي 2022 على نتيجة الفصل الدراسي الثاني بعد اعتمادها بشكل رسمي، وأكد خالد حجازي، مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، أن المديرية قد فتحت باب التظلمات على النتيجة بالفعل، وقد أكد على أنه على الطالب الذي يرغب في تقديم التظلم على نتيجته أن يقدم طلب رسمي فى الإدارة التعليمية التابعة لها مدرسته، ويسدد رسوم التظلم المقررة تبعا لنصوص القانون.

ويتقدم ولي أمر الطالب بطلب التظلم في الإدارة التعليمية للمدرسة بعد تسديد قيمة رسوم التظلم، وقيمتها 35 جنيه مصري على المادة الواحدة، ويتم تحديد موعد للاطلاع وإعادة التصحيح.