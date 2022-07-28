الآن رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2022 بالرقم القومي نتيجة الصف الثالث الثانوي الازهري azhar.eg

ينتظر الكثير من الطلاب في مصر الان تفعيل رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2022 بالرقم القومي، حيث يعقد الأزهر الشريف اليوم الخميس الموافق 28 يوليو مؤتمرا صحفيا وذلك في تمام الساعة الثانية ظهرا، يتم فيه الإعلان رسميا عن اعتماد النتائج حيث يعتمدها وكيل الأزهر الشريف فضيلة الإمام محمد الضويني، وذلك نيابة عن فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، وينتظر الطلاب هذا الموعد بفارغ الصبر وذلك من أجل التعرف على مجموعهم في الصف الثالث الثانوي، وهي المرحلة التي تؤهل مباشرة إلى مرحلة دخول إحدى كليات جامعة الأزهر.

رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2022 برقم الجلوس

يقوم قطاع الأزهر الشريف اليوم بعقد مؤتمر صحفي للإعلان عن تفعيل رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2022 بالرقم القومي، وذلك لكي يستعد جميع الطلاب من أجل الحصول على تلك النتائج، والتي يتم الحصول عليها بكل سهولة عن طريق موقع بوابة الأزهر الالكترونية، والتي تتيح لكل طلاب الشهادات الأزهرية في مصر التعرف على النتائج الخاصة بهم من خلال المنزل، وذلك بهدف التسهيل على كافة الطلاب في جميع المحافظات المصرية.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية 2022 برقم الجلوس

يمكن لكافة الطلاب في مصر الاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية 2022 بالرقم القومي، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية..

يجب أن يتوجه الطالب أولا إلى موقع بوابة الأزهر الالكترونية. ثم يقوم بالنقر فوق نتيجة الصف الثالث الثانوي الازهري الدور الأول. يتعين عليه بعد ذلك أن يقوم بكتابة البيانات المطلوبة منه في الخانة المخصصة لها. ثم الضغط في نهاية الأمر على زر عرض النتيجة.

نتيجة الصف الثالث الثانوي الازهري 2022

ينتظر آلاف الطلاب اليوم ظهور نتيجة الصف الثالث الثانوي 2022، حيث قد أدى حوالي 139 ألف طالب وطالبة على مستوى الجمهورية امتحانات الدور الأول في الفترة الماضية، وينتظرون الحصول على النتائج التي تمكنهم من التعرف على مصيرهم من حيث دخول الجامعات، وأي الكليات التي سوف يتم الالتحاق بها وذلك بناءً على المجموع الكلي الخاص بهذا العام الدراسي، حيث أن مرحلة الثانوية أهم أهم مرحلة تعليمية في حياة كل طالب.