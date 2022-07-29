“الآن”.. رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2022 برقم الجلوس

ظهرت نتيجة الثانوية الأزهرية 2022 برقم الجلوس، على موقع الوزارة الرسمي، حيث تم اعتماد النتيجة، وقد أعلن شيخ الأزهر الشريف عن انتهاء أعمال التصحيح ورفع النتيجة على الموقع الرسمي، ويمكن لجميع الطلاب الاستعلام عن نتائج الصف الثالث الثانوي، وإليكم خطوات الاستعلام عن النتيجة.

نتيجة الثانوية الأزهرية 2022 برقم الجلوس

عقدت إدارة الأزهر مؤتمراً صحفياً بالأمس، وأعلنت فيه عن اعتماد نتيجة الأزهر الشريف، وذلك من قبل فضيلة الإمام الأكبر أ.د/ أحمد الطيب شيخ الأزهر، وتم نقل أسماء طلاب الأزهر الأوائل، وحيث يبحث الجميع عن نتائج الثانوية الأزهرية، وذلك من قبل أعداد كبيرة من الطلاب وأولياء الأمور، ولذلك تم إضافة نتيجة الصف الثالث الثانوي بنجاح على موقع بوابة الأزهر، وجاري رفع بقية نتائج الطلاب وإليكم الطرق الصحيحة للاستعلام والرابط الرسمي لنتائج بوابة الأزهر الشريف.

رابط نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية الدور الأول 2022

يمكنك الحصول على نتائج الثانوية الأزهرية 2022، والتي يجري رفعها حالياً، على موقع بوابة الأزهر الشريف، وذلك باتباع الخطوات التالية:

قم بالدخول على رابط نتائج بوابة الأزهر الإلكترونية.

قم بكتابة رقم الجلوس الخاص بالطالب، ويجب التحقق من الرقم الصحيح الخاص بالطالب.

اضغط على البحث عن النتيجة، وستظهر النتيجة خلال ثوان، بتفاصيل المواد بالدرجات التفصيلية.

يرجى العلم بأن هذه النتيجة استرشادية فقط وفي حال الرغبة في معرفة الدرجات يرجي مراجعة المعهد خلال يومين من تاريخ إعلان النتيجة، وقد يوجد بها خطأ والنتيجة الأكيدة ستكون من المدرسة الخاصة بالطلاب، وبالتوفيق لجميع الطلاب.