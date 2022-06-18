“الآن” رابط نتائج الثانوية العامة قطر 2022 عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية القطرية

تتصدر الآن محركات البحث، نتيجة الثانوية العامة في قطر 2022، من قِبل الجمهور من الآباء والطلبة من دولة قطر الشقيقة، لكي يحصل الطلاب على نتيجة الشهادة الثانوية، وقد صرحت وزارة التربية والتعليم القطرية بأنها جاري تجهيزها من خلال الموقع الرسمي لها، وسوف يتم رفعها فور مراجعتها لتكون متاحه لجميع الطلاب إلكترونياً، واليوم أحضرنا لكم الرابط الرسمي للاستعلام عن النتيجة، وخطوات الاستعلام.

نتيجة الثانوية العامة 2022 قطر

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن الرابط الرسمي لنتائج الشهادة الثانوية العامة 2022 بقطر، وقد انتهت امتحانات الفصل الدراسي الثاني، وجاري عملية التصحيح للطلاب على قدم وساق، وحالياً ننتظر خلال الساعات القادمة الإعلان الرسمي عن النتيجة على الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة التربية والتعليم القطرية، وتعد نتيجة الثانوية العامة من أهم مراحل الدراسية وهي النهائية قبل مرحلة التخصص الجامعية، وهي التي تحدد مستوى الطالب في حياته المهنية المستقبلية، فدرجة الطالب الإجمالية هي ما تحدد ما سيكون عليه سواء مهندس أو دكتور أو مبرمج أو ما يختاره وفقاً لمجموعه، واليكم طريقة الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة بقطر 2022.

نتائج اختبارات الشهادة الثانوية 2022

يمكنك الحصول على نتيجة الشهادة الثانوية القطرية من خلال الخطوات التالية:

قم بالدخول إلى رابط بوابة خدمات الجمهور التابع لوزارة التربية والتعليم القطرية.

قم بكتابة رقم المقعد الخاص بالطالب.

اكتب اسم الطالب بشكل سليم.

اضغط على عرض النتيجة وسوف تظهر النتيجة في ثوان.

يرجى العلم بأن النتيجة حتى الآن لم تظهر، ولكن جاري تجهيزها، وسوف تكون متاحه على هذا الرابط.