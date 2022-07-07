الآن.. رابط رسمي للاستعلام عن نتيجة البكالوريا سوريا 2022 من المنزل

الاستعلام عن نتائج البكالوريا سوريا بالاسم أو رقم الاكتتاب من الأمور التي يبحث عنها الطلاب من أجل التعرف على النتيجة مع اقتراب انتهاء ساعات يوم الخميس ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن نتيجة البكالوريا سوريا 2022 يوم الخمس كما هو متوقع من قبل وزارة التربية والتعليم السورية بعد انتهاء أعمال التصحيح التي تمت بدقة إذ أن البكالوريا في سوريا تساوي الثانوية العامة في الدول الأخرة والتي يمكن الانتقال إلى مرحلة دراسية أخرى.

الاستعلام عن نتائج البكالوريا سوريا 2022 برقم الاكتتاب

وأتاحت وزارة التعليم السورية إمكانية الاستعلام عن نتائج البكالوريا سوريا 2022 برقم الاكتتاب بدون الذهاب إلى المدرسة من خلال خطوات بسيطة وسهلة للغاية كما يمكن التعرف على النسبة المؤية.

يجب الدخول إلى موقع وزارة التعليم السورية.

يجب النقر لاختيار نتائج الامتحانات.

حدد الفصل الدراسي الذي تدرس فيه.

يجب اختيار الشعبة سواء كانت علمية أو أدبية.

يمكن تحديد المحافظة التي تم امتحان البكالوريا بداخلها.

يجب كتابة الاسم في المربع الخاص.

استعلم عن نتيجة

اكتب اسمك في مربع خاص به.

اختر كلمة بحث للاستعلام عن النتيجة.

سوف تظهر لك النتيجة في حالة اعتمادها من قبل وزارة التربية والتعليم السوري.

نتائج البكالوريا سوريا 2022 حسب الاسم

ويمكن للطلاب الاستعلام عن نتائج البكالوريا سوريا 2022 بالاسم والإطلاع على نتائج البكالوريا في سوريا بكل سهولة ويسر من خلال التالي.