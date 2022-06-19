الآن جدول امتحانات الثانوية العامة 2022 يبدأ في 20 يونيو وينتهي في 21 يوليو 

صرحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تحت قيادة الدكتور طارق شوقي، عن جدول امتحانات الثانوية العامة 2022 للشعبتيم العلمية والأدبية منذ شهرين، ضمن وقائع المؤتمر الصحفي الذي تم عقده في عصر يوم الأربعاء 20 أبريل، وقد تم نقل وقائعه على حساب الفيسبوك الخاص بوزير التعليم الدكتور طارق شوقي والذي يقوم بمتابعتها ملايين الطلاب وأولياء الأمور في الفترة الراهنة من العام من أجل التعرف على موعد عقد امتحانات الثانوية العامة لهذا العام، ومتى ستكون أيام التوقف عن الاختبارات بموجب إجازات الأعياد التي تأتي في منتصف فترة الامتحانات.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2022

يتم عقد امتحانات الثانوية العامة 2022 لهذا العام الدراسي حسب ما هو موضح بالأدنى:

تبدأ الثانوية العامة امتحاناتهم في يوم 20 يونيو 2022

تنتهي امتحانات الثانوية العامة في يوم الخميس 21 يوليو 2022

وتكون الامتحانات في المواعيد التالية:

يوم 20 يونيو تمتحن الطلاب مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية لطلاب الشعبة العامة

يوم الثلاثاء 21 يونيو يمتحن الطلاب مادتي الاقتصاد والإحصاء لطلاب الشعبة العامة

يوم الأحد 26 يونيو يمتحن الطلاب اللغة العربية لطلاب الشعبة العامة

يوم الثلاثاء 28 يونيو يمتحن الطلاب اللغة الأجنبية الثانية الإنجليزية لطلاب الشعبة العامة

يوم الأحد 3 يوليو يمتحن الطلاب مادة الكيمياء للشعبة العلمية فرع العلوم والرياضيات

يوم الثلاثاء 5 يوليو يمتحن الطلاب الرياضيات التطبيقية الديناميكا للشعبة العلمية فرع الرياضيات

يوم الخميس 7 يوليو يمتحن الطلاب مادة اللغة الأجنبية الأولى الإنجليزية لطلاب الشعبة العامة

يأخذ الطلاب إجازة عيد الأضحى المبارك من يوم 9 يوليو حتى 12 يوليو.

يوم الخميس 14 يوليو يمتحن الطلاب مادة الفيزياء للشعبة العلمية فرع العلوم والرياضيات

يوم الأحد 17 يوليو يمتحن الطلاب مادة الجيولوجيا وعلوم البيئة للشعبة العلمية فرع العلوم

أسئلة امتحانات الصف الثالث الثانوي 2022

كما كشفت وزارة التربية والتعليم الستار عبر موقعها الرسمي عن طريقة امتحانات الثانوية العامة لهذا العام، وأنها سوف تجرى بطريقة ورقية على أسلوب البابل شيت، كما تمنت في إطار ذلك لجميع أبنائها النجاح والتوفيق، كما أنه جدير بالذكر أن اختبارات الصفين الأول والثاني الثانوي قد انطلقت عقب إجازة عيد الفطر الماضي مباشرة، وقد تمت عملية الامتحانات بنجاح وعلى خير ما يرام.