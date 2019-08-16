الآن تنسيق المرحلة الثالثة للثانوية العامة عبر بوابة الحكومة المصرية

جميع طلاب الثانوية العامة في المرحلة الثالثة على قيد الانتظار للموعد المحدد لبداية المرحلة الثالثة عن قبولهم في الجامعات لعام الدراسي الجديد 2019-2020، كما أن وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور “خالد عبد الغفار” قام بالإعلان عن الموعد المحدد لنتيجة تنسيق المرحلة الثانية وهو في يوم 6 من شهر أغسطس الحالي، لكي يتم نهاية المرحلة الأولى والثانية وتبقى فقط الإعلان عن المرحلة الثالثة والأخيرة.

تنسيق المرحلة الثالثة للثانوية العامة

حيث أعلن مصدر موثوق به بداخل وزارة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي أن موعد تنسيق المرحلة الثالثة سوف يبدأ بعد نهاية تحويلات تقرير الاغتراب المناظر والغير المناظر التي بدأت من يوم 8 أغسطس وسوف تنتهي الثلاثاء الموافق 20 أغسطس.

ومن الجدير بالذكر أن امتحانات الدور الثاني لطلاب الثانوية ستبدأ في يوم السبت المقبل الموافق 17 أغسطس، وهذه الامتحانات ستستمر حتى يوم الاثنين الموافق 26 أغسطس.

موعد تنسيق المرحلة الثالثة

وبعد ذلك سيتم الإعلان عن نتيجة الامتحانات وبعد نهاياتها ستبدأ المرحلة الثالثة، فنتيجة الدور الثاني ستظهر بعد حوالي ثمانية أيام من نهاية الامتحانات، بينما ستنطلق المرحلة الثالثة من بداية شهر سبتمبر، حيث أنه من الجدير بالذكر أن نتيجة الدور الثاني ستظهر في يوم 4 سبتمبر بحد أقصى وبعد ذلك سيتم انطلاق المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات، وبعد انتهاء المرحلة الثالثة من التنسيق سيعلن وزير التعليم العالي عن الحد الأدنى للقبول بالجامعات.