الآن| تنسيق المرحلة الأولى وموعد التقديم الإلكتروني والحد الادنى للقبول في الكليات للعلمي والادبي

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن فتح باب التنسيق بداية من الأحد الموافق 21/7/2019 حتى يوم الخميس الموافق 25/7/2019 وذلك للمرحلة الأولى بعد اعتماد وزارة التربية والتعليم درجات المرحلة الأولى والتي تشهد ارتفاع كبير جداً في عدد الدرجات بالنسبة لشعبة العلمي علوم وشعبة العلمي رياضة ومناسبة للشعبة الأدبية.

الحد الأدنى للتقديم في المرحلة الأولى

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن الحد الادنى للتقديم في المرحلة الأولى والذي يشمل اجمالي عدد طلاب 143313 طالب وطالبة من المتفوقين علمياً وإليكم بيان بالحد الأدنى لدرجات القبول بالتنسيق للشُعبة العلمية والادبية:

البيــــان الحد الأدنى عدد الطلاب الشعبة العلمية 398 درجة فأكثر أي بنسبة 97.07% فأكثر 30152 الشعبة الهندسية 389.5 درجة فأكثر أي بنسبة 95% فأكثر 14690 الشعبة الأدبية 328 درجة فأكثر أي بنسبة 80% فأكثر 98471 الإجمالي 143313

وقالت وزارة التربية والتعليم للطلاب: الآن تستعدون لبدء مرحلة تعليمية جديدة، مرحلة التعليم العالي والتعليم الجامعي، وأكدت الوزارة أنه قد تم انشاء جامعات وكليات جديدة وادراجها في تنسيق العام الحالي وذلك في ظل سعي المنظومة التعليمية لتطوير نظام التعليم العالي وتحقيق أهداف وخطة الدولة للتنمية.

أسباب ارتفاع التنسيق

من المعروف أن ارتفاع درجات الطلاب هذا العام يؤثر بشكل كبير على ارتفاع الحد الأدنى للمرحلة الأولى وذلك بعد أن حصل عدد 17% من طلاب الثانوية العامة على درجات بين 95%:100% ومنافسة كبيرة على كليات القمة التي تشهد ارتفاع كبير في الحد الأدنى للقبول ونلاحد أن عدد 143341 طالبا يتقدمون للمرحلة الأولى رغم ارتفاع الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى.

خطوات التقديم في التنسيق

نقدم لكم فيديو يشرح كيفية التقديم في التنسيق والالتحاق بالجامعات المصرية وكتابة الرغبات والتعديل عليها عبر موقع التنسيق التابع لبوابة الثانوية العامة:

مع أطيب التمنيات للطلاب بالنجاح والتوفيق في المرحلة التعليمة القادمة.