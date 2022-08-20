الآن تنسيق الكليات الأزهرية 2022 الشعبة العلمية والأدبية بالدرجات azhar.gov.eg

ما هو تنسيق الكليات الأزهرية 2022؟ حيث تزيد معدلات البحث خلال هذه الفترة عبر مواقع البحث والتنسيق الإلكترونية، عن تنسيق الثانوية الأزهرية للعام الدراسي الجديد 2022-2023، حيث تبحث الكثير من الطلاب عن موعد بدء تسجيل طلاب الثانوية لرغبات الكليات في تنسيق جامعة الأزهر، ويستمر تقديم كليات الأزهر لمدة أسبوع، والجدير بالذكر أن هناك ثلاث مكاتب رئيسية تعمل على تسجيل رغبات الطلاب ضمن تنسيق الثانوية الأزهرية 2022، لذلك دعونا أعزائي الطلبة والطالبات نتعرف على مؤشرات تنسيق الكليات الأزهرية 2022، من أجل الاستعداد للتقديم بها.

مكاتب تنسيق الكليات الأزهرية 2022

وتشهد مواقع البحث الإلكترونية توافد آلاف الطلاب على موقع البحث جوجل لمعرفة نتيجة التنسيق، حيث يسير تنسيق الثانوية الأزهرية 2022 بشكل رقمي من خلال الدخول على موقع بوابة الأزهر الإلكترونية، ويتم غلق باب التسجيل الإلكتروني لاختبارات القدرات بكليات جامعة الأزهر يوم 19 أغسطس الحالي.

وتقع مكاتب تسجيل رغبات تنسيق الثانوية الأزهرية 2022 كما يلي:

مكتب أمانة الجامعة بفرعي طنطا وأسيوط.

مكتب التنسيق بفرع مدينة نصر للبنات.

المدينة الجامعية للبنين.

تنسيق الكليات الأزهرية الشعبة العلمية 2022

مجموع كلية طب القاهرة 97.5%.

كلية طب الأسنان 96.5%.

الحد الأدنى لكلية الصيدلة في القاهرة 93.3%.

الحد الأدنى كلية الطب في دمياط 97%.

الحد الأدنى لكلية الهندسة في قنا 92.3%.

كلية الهندسة في القاهرة 93.3%.

كلية الطب بأسيوط 96.7%.

مؤشر تنسيق كليات الأزهر الشعبة الأدبي 2022