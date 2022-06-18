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“الآن” تنسيق الشهادة الإعدادية 2022 بجميع المحافظات (الحد الأدنى للقبول بالثانوية العامة)

ريم عبد الهادي

نتيجة تنسيق الشهادة الإعدادية لجميع المحافظات، يشعل محرك البحث بالبحث عنها الآن، وحيث بدأ البحث بعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية، بدأ الآباء والطلاب بالبحث عن تنسيق الثانوية العامة، والحد الأدنى للقبول بالثانوية العامة للعام الجديد2022، وما الأوراق المطلوبة والتي يجب على الطالب توفيرها من أجل الالتحاق والتقدم للثانوية العامة، فحلم الدخول للكليات بقى عليه خطوة، وهي خطوة الثانوية العامة، واليوم أحضرنا لكم الحد الأدنى للقبول في المحافظات، وأيضاً كيف تستعلم عنه؟.

تنسيق الثانوية العامة 2022

تنسيق الشهادة الإعدادية 2022

بعد استحواذ محركات البحث عن البحث عن تنسيق الشهادة الإعدادية، تم الإعلان عنها بواسطة كل محافظة وذلك باعتماد السيد المحافظ لكل محافظة من محافظات جمهورية مصر العربية، وذلك خلال الساعات القلائل الماضية، وبناء عليه تم الإقرار بالحد الأدنى للقبول في تنسيق الثانوية العامة 2022، ويتخطى عدد طلاب الشهادة الإعدادية 2022 عدد 500 طالب طالب وطالبة، وإليكم الجدول للحد الأدنى للقبول في الثانوية العامة 2022، من الشهادة الإعدادية والمحافظات التي تم الإعلان عنها حتى الآن وطريقة الحصول على باقي التنسيقات لجميع المحافظات.

تنسيق الثانوية العامة 2022 للشهادة الإعدادية في جميع المحافظات

تنسيق الثانوية العامة 2022 محافظة الجيزة والقاهرة وبقية المحافظات وموقع التنسيق الإلكتروني 

الحد الأدنى للقبول في الثانوية العامة 2022

اسم المحافظة الحد الأدنى للقبول في الثانوية العامة 2022
محافظة بني سويف 235 درجة
محافظة سوهاج 230 درجة
محافظة جنوب سيناء 215 درجة
محافظة الدقهلية 250 درجة
محافظة الجيزة 220 درجة
محافظة الشرقية 225 درجة
الوادي الجديد 234 درجة
محافظة الغربية 230 درجة
محافظة المنيا 220 درجة
محافظة الفيوم 225 درجة

خطوات التقديم لتنسيق الثانوية العامة 2022

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن الرابط الرسمي للتقدم بالثانوية العامة بعد المرحلة الإعدادية، ويتيح لك الرابط خطوات التقدم إلكترونياً، ويتبعها أيضاً تقديم الأوراق الرسمية للجهات المختصة، وذلك بالخطوات التالية:

  • قم بالذهاب إلى موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.
  • ادخل البريد الإلكتروني الخاص بك.
  • إذا لم يكن لديك بريدك الإلكتروني ، يمكنك الحصول عليه من خلال رابط إنشاء البريد الإلكتروني المدرسي https://office365.emis.gov.eg
  • قم بتحديد المجموع الكلي خالص بك.
  • اكتب الاسم رباعي.
  • اختر المحافظة التابع لها الطالب.
  • اضغط على تسجيل الطالب.

الأوراق المطلوبة لتتقدم في الثانوية العامة

فيما يلي الأوراق المطلوبة من أجل التقدم في الثانوية العامة 2022، وذلك بعد التقدم من خلال الطلب إلكترونياً والموافقة عليه.

  • قم بشراء مستخرج الشهادة الإعدادية من المدرسة التابع لها مقابل 50 جنيهاً.
  • صورة بطاقة الرقم القومي لولي الأمر وللأم.
  • شهادة ميلاد الطالب.
  • استمارة تقديم طلب ثانوية عامة.
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ريم عبد الهادي

شكراً لتشريفكم صفحتي معاكم ريم عبد الهادي
محررة ومدونة في نجوم مصرية وعدة مواقع أيضاً ...
بدأت عملي كباحثة في كتابة الأبحاث العلمية ومن ثم انتقلت إلى المساهمة في إعداد الرسائل العلمية ثم انتقلت للنشاط الإلكتروني ...
أتمني أن يحوز ما اكتب إعجابكم وأتقبل نقدكم شكراً ... ريم


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