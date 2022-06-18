“الآن” تنسيق الشهادة الإعدادية 2022 بجميع المحافظات (الحد الأدنى للقبول بالثانوية العامة)

نتيجة تنسيق الشهادة الإعدادية لجميع المحافظات، يشعل محرك البحث بالبحث عنها الآن، وحيث بدأ البحث بعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية، بدأ الآباء والطلاب بالبحث عن تنسيق الثانوية العامة، والحد الأدنى للقبول بالثانوية العامة للعام الجديد2022، وما الأوراق المطلوبة والتي يجب على الطالب توفيرها من أجل الالتحاق والتقدم للثانوية العامة، فحلم الدخول للكليات بقى عليه خطوة، وهي خطوة الثانوية العامة، واليوم أحضرنا لكم الحد الأدنى للقبول في المحافظات، وأيضاً كيف تستعلم عنه؟.

تنسيق الشهادة الإعدادية 2022

بعد استحواذ محركات البحث عن البحث عن تنسيق الشهادة الإعدادية، تم الإعلان عنها بواسطة كل محافظة وذلك باعتماد السيد المحافظ لكل محافظة من محافظات جمهورية مصر العربية، وذلك خلال الساعات القلائل الماضية، وبناء عليه تم الإقرار بالحد الأدنى للقبول في تنسيق الثانوية العامة 2022، ويتخطى عدد طلاب الشهادة الإعدادية 2022 عدد 500 طالب طالب وطالبة، وإليكم الجدول للحد الأدنى للقبول في الثانوية العامة 2022، من الشهادة الإعدادية والمحافظات التي تم الإعلان عنها حتى الآن وطريقة الحصول على باقي التنسيقات لجميع المحافظات.

الحد الأدنى للقبول في الثانوية العامة 2022

اسم المحافظة الحد الأدنى للقبول في الثانوية العامة 2022 محافظة بني سويف 235 درجة محافظة سوهاج 230 درجة محافظة جنوب سيناء 215 درجة محافظة الدقهلية 250 درجة محافظة الجيزة 220 درجة محافظة الشرقية 225 درجة الوادي الجديد 234 درجة محافظة الغربية 230 درجة محافظة المنيا 220 درجة محافظة الفيوم 225 درجة

خطوات التقديم لتنسيق الثانوية العامة 2022

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن الرابط الرسمي للتقدم بالثانوية العامة بعد المرحلة الإعدادية، ويتيح لك الرابط خطوات التقدم إلكترونياً، ويتبعها أيضاً تقديم الأوراق الرسمية للجهات المختصة، وذلك بالخطوات التالية:

قم بالذهاب إلى موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

ادخل البريد الإلكتروني الخاص بك.

إذا لم يكن لديك بريدك الإلكتروني ، يمكنك الحصول عليه من خلال رابط إنشاء البريد الإلكتروني المدرسي https://office365.emis.gov.eg

قم بتحديد المجموع الكلي خالص بك.

اكتب الاسم رباعي.

اختر المحافظة التابع لها الطالب.

اضغط على تسجيل الطالب.

الأوراق المطلوبة لتتقدم في الثانوية العامة

فيما يلي الأوراق المطلوبة من أجل التقدم في الثانوية العامة 2022، وذلك بعد التقدم من خلال الطلب إلكترونياً والموافقة عليه.