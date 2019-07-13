اقتربت نتيجة الثانوية العامة 2019 استعلم برقم الجلوس عبر البوابة الإلكترونية واليوم السابع

اقتربت نتيجة الثانوية العامة بعد أن أعلن عن موعد ظهورها خلال الساعات المقبلة عقب اعتمادها اليوم السبت من وزير التعليم ومن المقرر أن يعقد مؤتمر صحفي غدا الأحد، لإعلان أسماء أوائل الثانوية وتفاصيل النتيجة وكان نائب رئيس امتحانات الثانوية العامة “خالد عبدالحكم” أكد أن عمليات تصحيح أوراق الامتحانات انتهت ويجري الآن المراجعة التي تعقب التصحيح مباشرة لأهمية التركيز عليها حتى يأخذ كل طالب حقه ولا يظلم أحد ويتساوى الجميع من أجل إعطاء جميع الطلاب درجاتهم الحقيقية ولم يحدد خالد عبد الحكم اليوم المحدد لظهور النتيجة بل أكد أنه الأسبوع المقبل حتى لا يتسبب في ضغط العمل على لجان المراجعة ورصد الدرجات، وهو ما يرفضه تماما, وقال رئيس امتحانات الثانوية العامة أن أوائل الطلبة لم تحدد بعد.

اقتربت نتيجة الثانوية العامة.

كانت جميع كنترولات محافظات مصر انتهت من تصحيح العينات العشوائية فى جميع المواد الدراسية وأعلنت النتيجة التي تشير إلى ارتفاع نسبة النجاح للعام الدراسي 2019 ومن المقرر أن تنتهى خلال الأيام القليلة المقبلة من التصحيح الشامل فى جميع المواد لتصبح متاحة للاستعلام عنها عبر بوابة الثانوية العامة واليوم السابع وموقع وزارة التربية والتعليم وذلك بعد أن يتم تحديد أوائل الثانوية العامة على مستوى الجمهورية واعتماد وزير التربية والتعليم الدكتور “طارق شوقي” النتيجة ورفعها على الإنترنت عقب المؤتمر الصحفي الذي يشرح تفاصيل عمليات التصحيح وعدد الطلبة والطالبات المشاركين بالفعل في أداء الامتحانات وعدد أسماء أوائل الثانوية العامة.

اعرف النتيجة عبر اليوم السابع موقع الوزارة.

نوفر لك عزيزي الطالب جميع روابط الاستعلام عن النتيجة.

يتم الاستعلام بالدخول على—— بوابة الثانوية العامة

لمعرفة نتيجة الثانوية العامة عبر موقع اليوم السابع.

لمعرفة نتيجة الثانوية العامة عبر– موقع وزارة التربية والتعليم.

ثم كتابة اسم الطالب.

ثم يتم تحديد شعبة الملحق بها الطالب.

ويتم الضغط على إظهار النتيجة.

فتظهر النتيجة بتقدير درجات كل مادة على حده، ثم المجموع الكلي للدرجات.

سيتم نشر النتيجة أيضا على موقع اليوم السابع الإلكتروني والتي من المقرر ظهورها خلال الساعات القليلة المفبلة بعد أن قاما وزير التربية والتعليم الدكتور “طارق شوقي” باعتماد النتيجة وإعلان الأوائل وكان نائب رئيس امتحانات الثانوية العامة “خالد عبدالحكم”, أن نتيجة الثانوية العامة ستظهر خلال أيام قليلة بجميع المحافظات من خلال الموقع الرسمي للوزارة ويستطيع الجميع الحصول على نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس فور ظهورها.