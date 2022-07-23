اقتربت.. موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022 على الموقع الرسمي للوزارة

يتساءل عدد كبير من الطلاب وأولياء الأمور عن موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022، وذلك تزامناً مع انتهاء الامتحانات الورقية بنظام البابل شيت في المدارس في لجان آمنة وخاضعة للمراقبة الجيدة، وكان آخرها امتحان الفلسفة والمنطق لطلبة الشعبة الأدبية، وامتحان الرياضيات التطبيقية لطلبة شعبة علمي رياضة، وامتحان علم الأحياء لطلبة شعبة العلمي علوم، والتي عقدت يوم الخميس الماضي، ومن المقرر أن يتم الإعلان الرسمي عن نتائج الثانوية العامة مع نهاية الأسبوع الأول من شهر أغسطس القادم، بحسب ما أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في تدوينة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، موضحة أن الاختبارات يتم تصحيحها حاليًا إلكترونيًا من خلال أجهزة الماسح الضوئي، مما يوفر مبدأ تكافؤ الفرص للطلاب.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة 2022 بعد اعتمادها رسمياً من وزير التربية والتعليم، وبعد ذلك سيتم تحميل النتيجة على رابط رسمي عبر موقع وزارة التربية والتعليم، ويمكن للطلاب الحصول على النتيجة منه من خلال إدخال المعلومات الضرورية مثل رقم الجلوس والقسم بالتفصيل، ويضغط على زر “النتيجة”، وسيحصل على درجاته بالتفصيل في كل المواد الدراسية، وعن خطوات الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2022، فقد جاءت كالتالي:

يقوم الطالب بالدخول على رابط موقع وزارة التربية والتعليم.

يكتب الطالب اسمه رباعيا ورقم الجلوس الذي أدى به الامتحانات.

يختار الطالب الشعبة.

يختار المحافظة التي أدى بها الامتحانات.

يقوم الطالب بإدخال بريده الإلكتروني.

يكتب الطالب رقم الهاتف.

ينقر فوق الزر “تسجيل الآن”.

ضوابط تظلمات نتيجة الثانوية العامة 2022