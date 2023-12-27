افتتح اليوم الأربعاء الموافق 27 ديسمبر 2023، الدكتور عاصم العيسوي، نائب رئيس جامعة الفيوم لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، معرضًا للوسائل التعليمية في كلية التربية الطفولة المبكرة، وذلك تحت رعاية الدكتور ياسر حتاتة رئيس الجامعة، وبحضور نخبة من أساتذة الجامعة وأعضاء هيئة التدريس، ومسؤولي الأنشطة الطلابية.

افتتاح معرض الوسائل التعليمية بكلية التربية للطفولة المبكرة في جامعة الفيوم

وحرص العيسوي، على تفقد المعرض وأشاد بالأعمال الفنية و”الوسائل التعليمية” الموجودة، مثمنًا الجهود المبذولة من قبل أعضاء هيئة التدريس والطالبات في تبسيط وتسهيل المناهج الدراسية للأطفال، بالإضافة إلى تنمية الثقافة، وإعادة التدوير والمساهمة بأفكار مستحدثة تعود بالنفع على العملية التعليمية في البلاد.

تسهيل استخدام الحواس عند الأطفال

من جانبها، أكدت الدكتورة صفاء أحمد، عميد كلية التربية للطفولة المبكرة، على الاهتمام الذي توليه الكلية بتدريب الطالبات المنتسبات إليها، وذلك فيما يخص التفكير في الوسائل التعليمية وتنفيذها، بالإضافة إلى أن الأعمال الفنية تكون بخامات مبسطة وتهتم بتسهيل استخدام الحواس عند الأطفال، لافتة إلى أن ذلك من شأنه المساهمة في تنمية مهارات الطالبات خلال فترة الدراسة، والاستفادة منها بعد التخرج.

من جهتها، قالت الدكتورة لمياء مصطفى، مديرة وحدة “الوسائل التعليمية”، إن المعرض يشتمل على مجموعة من النماذج المختلفة من الوسائل التعليمية، والتي تتمثل في الألعاب الحركية والتعليمية، بالإضافة إلى اللوحات التعليمية، والمجسمات، والعرائس، بجانب الأعمال الفنية المنفذة من الصلصال، ووسائل إيضاح مبسطة من الخامات الموجودة في البيئة.

ورشة عمل حول مواصفات ورقة الامتحانات في جامعة الفيوم

في سياق منفصل، نظمت كلية الألسن بالجامعة، اليوم الأربعاء الموافق 27 ديسمبر 2023، ورشة عمل لتدريب أعضاء هيئة التدريس، والهيئة المعاونة لها، على معايير الاختبار الجيد وضبط الورقة الامتحانية، وذلك تحت رعاية رئيس الجامعة، الدكتور ياسر حتاتة، وبإشراف من الدكتور محمد الخبيري، نائب الرئيس لشؤون الطلاب، وعميدة كلية الألسن الدكتورة نجلاء سعد.

واهتمت الورشة التي عقدتها كلية الألسن، وحاضرت فيها الدكتور أمل كامل، والدكتور محمد عبدالرحمن، مدير وحدة القياس والتقويم بالكلية، بالاشتراطات والمعايير المتعلقة بورقة الامتحانات، وذلك من أجل تدريب أعضاء هيئة التدريس في الكلية والهيئة المعاونة على المعايير الخاصة باختيار الامتحان الجيد.