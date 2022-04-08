افتتاح فرع جديد للشهر العقاري والتوثيق بجامعة الفيوم ٢٠٢٢

تسعى إدارة جامعة الفيوم بجعل الجامعة مركز علميا متكاملا به كافة الخدمات التي قد يحتاجها الطلاب أو العاملين بهيئة أعضاء الجامعة أو الإداريين، وذلك للتيسير عليهم وتوفير الوقت والجهد في قضاء كافة الخدمات التي هم في حاجة إليها دون حاجة للخروج من مقر الجامعة والذهاب إلى أماكن بعيدة لقضاء مصالحهم، ولتوفر لهم مكانًا مناسبًا يمكنهم تلقي الخدمة منه بشكل لائق بعيدًا عن الازدحام والمهاترات التي قد تلحق بهم من حراء،قضاء وتوثيق أوراقهم التي قد يحتاجونها في مكان خارج الجامعة، وفي هذا الإطار سعى الدكتور ياسر مجدي حتاتة بالتعاون مع مساعد وزير العدل لشؤون الشهر العقاري والتوثيق الدكتور أشرف حجازي، إلى افتتاح مركزًا ومقرًا جديد بجامعة الفيوم لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق.

افتتاح فرع شهر عقاري والتوثيق بجامعة الفيوم

تم افتتاح فرع توثيق داخل جامعة الفيوم، وشهد هذا الافتتاح السيد محافظ الفيوم اللواء أحمد الأنصاري، وبمشاركة رئيس الجامعة الدكتور، ومساعد وزير العدل لشؤون الشهر العقاري والتوثيق المستشار أشرف حجازي، ومساعد وزير العدل لشؤون هيئة الأبنية العامة المستشار ربيع قاسم، وبحضور كلًا من معاون المحافظ محمد التوني، ومدير المكتب الفني لوزير العدل المستشار إيهاب سرور، وبحضور رئيس محكمة الفيوم الابتدائية وبعض نواب الجامعة.

ما يتضمنه فرع الشهر العقاري والتوثيق الجديد بجامعة الفيوم

عقب الانتهاء قام السيد المحافظ بتفقد مكاتب وأقسام فرع التوثيق والشهر العقاري بجامعة الفيوم، حيث احتوى الفرع على مكاتب خدمات ومكاتب إدارية التي تحتوي على مكاتب التوكيلات العامة وتوثيق العقود، والتصديق على التوقيعات وشبابيك للتعامل بشكل مباشر وأخرى للتعامل بطريقة غير مباشرة، ومكتب الخزنة، وأوصى السيد المحافظ بضرورة المحافظة على الفرع واستغلال الفرع في تلقي أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة الخدمات منها.