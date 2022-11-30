افتتاح الأسبوع الثقافي اللاتيني في جامعة قناة السويس

أكد رئيس جامعة قناة السويس الدكتور ناصر مندور، أن تعريف طلاب الجامعة بثقافات الدول المختلفة، وخاصة دول أمريكا اللاتينية، يساعدهم على توسيع مداركهم وتطوير جوانبهم الثقافية وتحديد الهويات الثقافية لهذه الدول، وهذا يساهم في مزيد من التعاون بيننا وبين دول أمريكا اللاتينية، جاء ذلك في كلمته التي ألقاها في افتتاح أسبوع الثقافة اللاتينية الذي تستضيفه جامعة قناة السويس، وضم معرض لوحات شارك فيها الدول المشاركة في الأسبوع الثقافي وهم ١١ دولة.

ورافق رئيس الجامعة، في الافتتاح السفير حازم فهمي مساعد وزيرة الخارجية للشؤون الأمريكية، والسفير أشرف منير نائب وزيرة الخارجية للشؤون اللاتينية، وعميد السلك الدبلوماسي اللاتيني، وسفير المكسيك بالقاهرة السفير خوسيه اوكتافيو، وتحدث عن تاريخ محافظة الإسماعيلية وأهمية قناة السويس كواحدة من أهم المناطق اللوجستية في مصر، وأشار رئيس الجامعة إلى أن الإسماعيلية تضم الآن جامعتين هما، جامعة قناة السويس وجامعة الإسماعيلية الجديدة، وأعرب عن سعادته لاستضافة تلك النخبة من سفراء الدول اللاتينية في رحاب الجامعة.

انتشار ثقافة الدول اللاتينية

وأعرب السفير خوسيه أوكتافيو تريب، عن سعادته بمشاركة السفراء والوفد الدبلوماسي اللاتيني في هذا الاجتماع، خاصة أنها زيارتهم الأولى لمدينة الإسماعيلية، وأعرب عن رغبته في مزيد من التعاون بين سفراء الدول اللاتينية في مصر وجامعة قناة السويس، وأشاد السفير حازم فهمي نائب مساعد وزير الخارجية للشئون الأمريكية، بالتنظيم الرائع للحدث، معربا عن سعادته بهذا الحضور الطلابي الكبير الذي يساهم في انتشار ثقافة وفن الدول اللاتينية، والتعرف عليها، ويشير إلى أنه لا يوجد شيء أجمل من أن يتعلم الشباب ثقافات العالم.