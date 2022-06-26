اعلان نتائج شهادة التعليم المتوسط 2022 ظهور نتائج bem 2022

كان التلاميذ الجزائريين والأولياء يترقبون اعلان نتائج شهادة التعليم المتوسط 2022 وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم في بيان لها بأن نتائج البيام 2022 ستظهر اليوم 26 جوان 2022 على الساعة الرابعة مساء، وتم تغيير الموعد بعد أن كان مقررا يوم الثلاثين من شهر جوان فقد انتهت عمليات التصحيح في كل المراكز والنتائج جاهزة، وبلغت نسبة النجاح هذه السنة سبعة وستون بالمئة في كل ولايات الوطن بالجزائر، وسيتمكن كل الطلاب من الاطلاع على كشف نقاط نتائج التعليم المتوسط.

اعلان نتائج شهادة التعليم المتوسط 2022

تم اعلان نتائج شهادة التعليم المتوسط 2022 في كل ولايات الجزائر على موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات الخاص بوزارة التربية والتعليم، من أجل استخراج نتائج البيام 2022 يجب على كل تلميذ أن يتبع مجموعة من الخطوات التي سنوضحها لكم في نقاط مختصرة، وهي:

يذهب التلميذ إلى موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات على الإنترنت

ثم يختار الاستعلام عن نتائج bem 2022

بعد ذلك عليه أن يكتب رقم التسجيل والرقم السري الموجودان معا في استدعاء التلميذ الخاص بالامتحانات

في آخر خطوة يضغط على زر إظهار نتائج التعليم المتوسط وسيحصل على كل الدرجات في المواد.

نتائج البيام 2022 موقع فضاء الاولياء

يمكن لكل طالب استخراج نتيجة البيام من خلال موقع فضاء اولياء التلاميذ نتائج bem، وهو موقع آخر يعتبر بديل لعرض النتائج ويستطيع سحب كشف النقاط باتباع الخطوات التالية:

يدخل ولي الأمر إلى موقع فضاء أولياء التلاميذ ثم يختار تسجيل حساب جديد إن لم يكن لديه حساب من قبل، وإن كان مسجلا يضع اسم المستخدم وكلمة المرور فقط يحدد نتائج أبنائي، ويعبئ بياناته الشخصية المطلوبة ثم يكتب البيانات الخاصة بالطالب يضغط على زر عرض كشف نقاط البيام وسيظهر له في الأخير.

في الختام نكون قد قدمنا لكم اعلان نتائج شهادة التعليم المتوسط 2022 التي كان ينتظرها الأولياء والتلاميذ في الجزائر، وهي مرحلة هامة في مسار التلاميذ لأن نتائج البيام 2022 مرحلة فاصلة وهي التي تحدد إمكانية انتقالهم إلى الثانوية.