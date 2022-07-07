اعلان نتائج الثالث متوسط الدور الاول 2022 جميع محافظات العراق

تم اليوم اعلان نتائج الثالث متوسط الدور الاول 2022 في كل محافظات العراق، وأصبح في إمكانكم الآن الاستعلام عن النتائج بعد أن تم تفعيل رابط نتائج الثالث متوسط، وهو موقع نتائجنا mlazemna results، كذلك تمت إتاحة النتائج على موقع وزارة التربية والتعليم العراق، وكان هذا صبيحة يوم الخميس السابع من شهر يوليو 2022، كما كان متوقعا فقد ظهرت نتائج الصف الثالث متوسط 2022 دور اول قبل عيد الأضحى، وهذا الأمر أسعد الطلاب والأولياء على حد سواء في كل المدن بالعراق.

اعلان نتائج الثالث متوسط الدور الاول 2022

قامت وزارة التربية بـ اعلان نتائج الثالث متوسط الدور الاول 2022، وقد أصبحت متاحة لكم اليوم السابع من شهر يوليو 2022 بالرقم الامتحاني، يستطيع كل طالب استخراج نتائج الصف الثالث متوسط 2022 اليوم بعد أن تم رفعها كلها على موقع نتائجنا results mlazemna أو على موقع وزارة التربية والتعليم بالعراق، ويكون الاستعلام عنها باتباع الخطوات التالية:

أولا: يدخل الطالب إلى موقع نتائجنا على الإنترنت

ثانيا: بعد أن يدخل إلى الموقع سيجد أسامي كل المحافظات المعنية بـ نتائج امتحانات الصف الثالث المتوسط بالعراق

ثالثا: يبحث كل طالب عن اسم المحافظة التي يدرس فيها، ويجد أمامها أيقونة التحميل باللون الأخضر

أخيرا يضغط على زر تحميل النتائج، ثم يبحث في قائمة الطلاب عن اسمه وسيتمكن من معرفة درجاته.

نتائج الصف الثالث متوسط 2022

أصبحت كشوف نتائج الثالث متوسط 2022 دور اول متاحة لكل من الطلاب والأولياء، وقد سرّ الجميع بظهورها قبل العيد في كل من المحافظات التالية: ديالي، كركوك، الكرخ، ميسان، المثنى، واسط، أربيل، دهوك، واسط، الكرخ الأولى والثانية والثالثة، الرصافة، صلاح الدين، السليمانية، القادسية، ذي قار.

كشوف نتائج الثالث متوسط 2022

يمكنكم استخراج النتائج من موقع نتائج الثالث متوسط بالعراق من خلال موقع وزارة التربية والتعليم أيضا بعد أن اكتملت عمليات التصحيح والتدقيق بنسبة مئة بالمئة، وهذا يكون باتباع الآتي:

ادخل إلى موقع وزارة التربية والتعليم بالعراق عليك أن تحدد المحافظة التابع لها بعد الولوج لواجهة الموقع، واختر نتائج 3 متوسط اكتب رقم مقعد الامتحان في المكان المخصص له، ثم الاسم الكامل ستتمكن في الأخير من تحميل كشف النتائج الخاص بك.

إلى هنا نصل إلى خاتمة مقال اعلان نتائج الثالث متوسط الدور الاول 2022، والتي أصبحت متاحة الآن لجميع الطلاب في العراق المقيمين في كل المحافظات، ويمكنهم الاستعلام عن نتائج الصف الثالث متوسط 2022 الدور الأول على موقع نتائجنا أو موقع الوزارة مثلما وضحنا لكم فيما سبق.