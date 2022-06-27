اعرف نتيجتك الان من نور .. طريقة الاستعلام عن نتائج مرحلة التعليم العام بالسعودية

لقد أعلنت وزارة التربية والتعليم السعودية عن طريقة الحصول على نتيجة جميع المراحل التعليمية بالمملكة العربية السعودية، حيث يمكنك معرفة نتيجة التعليم العام بسهولة الآن عن طريق منصة “نظام نور” الإلكتروني، وذلك باتباع بعض الخطوات البسيطة حتى تحصل عليها بسهولة، والتي سنوضحها لك بالتفصيل خلال السطور الآتية.

طريقة الاستعلام عن نتائج جميع مراحل التعليم العام

لقد أعلنت الوزارة عبر حسابها الرسمي طريقة الاستعلام عن النتيجة عبر نظام نور بالخطوات التالية:

أولًا توجه إلى نظام نور مباشرة من خلال الرابط ومنها الاختيار على حسب المرحلة كالآتي:-

نتيجة المرحلة الابتدائية

إما تحديد المرحلة الابتدائية: الصف الأول والثاني، سواء كانت تقارير، أو درجات نتيجة الطالب في الفصل النهائي.

أما إذا كنت من بين طلاب الصف الثالث حتى السادس الابتدائي، إذًا عليك النقر على أمر “تقارير” ثم اختر أمر “تقارير الدرجات” مع إشعار الدرجات.

نتيجة المرحلة المتوسطة

أيضًا يمكنك الحصول على نتيجة المرحلة المتوسطة التي تبدأ من الصف الأول حتى السادس المتوسط، عن طريق النقر على أمري “تقارير الدرجات، وإشعار الدرجات”.

أما التقرير الخاص بأسماء الأوائل العشرة بالمرحلة المتوسطة، فأنقر على أمر تقارير، من ثم النقر على “التقارير الإحصائية”، بعد ذلك أنقر على إعلان/ بيان أسامي الطلاب العشرة.

الاستعلام عن نتيجة الثانوية

أما فيما يخص نظام المسارات، يتطلب النقر على أمر تقارير من ثم النقر على “نظام المسارات” وكشف الدرجات، وللاستعلام عن العشرة الأوائل بمرحلة المسارات، فيتم هذا الأمر عن طريق الضغط على “تقارير” ثم “تقارير مسارات” واختيار العشرة الأوائل.

وأخيرًا فيما يخص نظام المقررات، فهذا الأمر يتم عن طريق الإشعارات والشهادات وتقارير، ويتم تقرير العشرة الأوائل عن طريق نظام المقررات من أمر تقارير، ثم النقر على التقارير الإحصائية للأوائل حسب المعدل الفصلي والتراكمي.

وجدير بالذكر أن هذه النتائج هي النتائج النهائية في وزارة التربية والتعليم على مستوى المملكة العربية السعودية، وأن الطلاب الأوائل سوف يتم الاهتمام بهم وتكريمهم على هذا المجهود الرائع، ولضمان الحصول على النتيجة بسرعة عليك تتبع طريقة الاستعلام المذكورة أعلاه، فتوجه أولًا إلى نظام نور وابحث فيه عن أي نتيجة في أي صف وستظهر خلال ثوانٍ فقط.