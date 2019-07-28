اعرف نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2019 للثانوية العامة عبر رابط بوابة الحكومة المصرية

نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2019 ، بعدما أنهت مواعيد تسجيل الرغبات للمرحلة الأولى اليوم يتم إعلان النتيجة من خلال مؤتمر صحفي تعقده وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتعلن نتيجة قبول الجامعات والكليات لطلاب المرحلة الأولى من الثانوية العامة الدور الأول، ليتم بعدها بدء تسجيل الرغبات للمرحلة الثانية وذلك عبر موقع بوابة الحكومة المصرية التي أعلنت الحد الأدنى لقبول الشعبة العلمية بدرجة 398 والشعب الهندسية 389 درجة أما الشعب الأدبي 328 درجة، وعلى جميع الطلاب والطالبات معرفة نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2019 التي تعلن خلال ساعات قليلة اليوم.

بدء تنسيق المرحلة الثانية 2019

بعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى اليوم سوف تفتح بوابة الحكومة المصرية باب تسجيل رغبات المرحلة الثانية، علماً بأن على جميع الطلبة والطالبات التأني ومعرفة خطوة بخطوة كيفية تسجيل الرغبات الصحيحة، قبل البدء في التسجيل عبر الموقع، لتفادي أي خطأ مع العلم انه يمكن تعديل الرغبات والتفاصيل كاملة مع بعض النصائح عبر رابط كيفية تسجيل الرغبات بطريقة سليمة.

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2019

اليوم إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى من خلال الرابط المباشر لـ بوابة الحكومة المصرية ، وبعدها يتم إعلان الحد الأدنى لقبول الجامعات 2019 المرحلة الثانية الدور الأول وبدء تسجيل الرغبات لهم، فيما أعلنت مؤشرات نتيجة تنسيق المرحلة الأولى عن وجود أماكن شاغرة في الكليات منها العلمية (علاج طبيعي، التمريض، بيطري)، كما وجد عدد من الأماكن في كليات الشعب الدبية منها (آداب انتساب، حقوق، تجارة، تربية نوعية، خدمة اجتماعية، دار العلوم انتساب، والمعاهد العليا).