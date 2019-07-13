اعرف نتيجة الثانوية العامة بدون عناء برقم الجلوس | روابط نتائج ثالثة ثانوي 2019 علمي وأدبي

ننشر روابط نتيجة ثالثة ثانوي علمي وأدبي ضمن خدمة اعرف نتيجة الثانوية العامة 2019 والمقدمة عبر موقع اليوم السابع لطلاب وطالبات الصف الثالث الثانوي العام، بعد الإعلان الرسمي من قبل وزارة التربية والتعليم عن اعتماد نتيجة امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2019-2018 الدور الأول ونشر كشوف أسماء الطلاب العشرة الأوائل على موقع الخدمات الإلكترونية للوزارة، وننتظر تفعيل رابط بوابة الثانوية العامة الإلكتروني لعرض نتيجة الطلاب برقم الجلوس مباشرةً.

أكدت المواقع الرسمية عدم رفع نتيجة الثانوية العامة 2019 قبل عقد المؤتمر الصحفي لوزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، والذي سيشير فيه لأهم الإحصائيات التي نتجت عن عمليات التصحيح والرصد والمراجعة لإجابات الطلاب الحاضرين في اختبارات الدور الأول من الشهادة الثانوية، وقد تتخطى نسبة النجاح العامة 74%، ونفى تمام حدوث حالات تسريب لكشوف النتيجة، وهو ما أكدته المواقع التي أعلنت عن امتلاكها حقوق نشر نتيجة ثالثة ثانوي 2019 برقم الجلوس ومنها موقع اليوم السابع الذي اكد امتلاكه حقوق حصرية للنتيجة.

بدون عناء اعرف نتيجة الثانوية العامة

ندرك مدى حالة القلق والتوتر التي يمر بها الطلاب والآلاف من الأسر المصرية الشغوفة نحو معرفة نتيجة عام مضى من الجهد والمثابرة لطلاب وطالبات الثانوية العامة بمختلف الشعب العلمية أو الأدبية، ومن هذا المنطلق وعبر خدمات موقع نجوم مصرية سنوفر لكم جميع الروابط الرسمية للمواقع الموثوقة التي أكدت حصولها على حقوق نشر نتيجة ثالثة ثانوي 2019 برقم الجلوس، بجانب الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم.

الساعات القليلة الماضية شهدت شروع بعض الروابط الإلكترونية لنشر نتائج طلاب الثانوية العامة 2019 وتم الإشارة لكون هذه النتائج هي النتائج الرسمية، فيما أكدت المواقع الرسمية انه جاري حالياً رفع نتائج الصف الثالث الثانوي، وخلال دقائق قليلة سيتاح الاستعلام برقم الجلوس، فيما نشر موقع وزارة التربية والتعليم أسماء أوائل الثانوية العامة بالفعل، وبانهم على النحو المبين أدناة .

أسماء أوائل الثانوية 2019

نشر موقع وزارة التربية والتعليم قائمة الشرف للطلاب العشرة الأوائل على مستوى الجمهورية، وللتعرف على التفاصيل بالصور الكشوف ستدرج هنا بعد قليل.

روابط نتيجة الثانوية العامة 2019

بدون عناء نضع لكم المواقع الموثوقة التي ستتيح نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس بعد قليل وعلى راسها رابط موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات.

اترك رقم جلوسك بالتعليقات واسم الشعبة التي تنتمي لها وخلال دقائق سنوفر لكم نتيجة الثانوية العامة بمشيئة الله .

اليوم السبت 13-7-2019 سيعتمد الدكتور طارق شوقي نتيجة الدور الأول من امتحانات الصف الثالث الثانوي العام، ونسبة النجاح وكافة التفاصيل سنوضحها بجانب ما يستجد من روابط توفر نتائج الطلاب برقم الجلوس.