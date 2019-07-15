اعرف الآن المرحلة الأولى لتنسيق الكليات الحد الأدنى 97.7% لعلمى علوم و 95% للرياضة و80% أدبى

المرحلة الأولى لتنسيق الكليات 2019 مرحلة جديدة يخوضها طلاب الثانوية العامة للتعرف على أماكنهم بين كليات القمة سواء الشعبة العلمية أو الأدبية والحدود الدنيا لكل كلية، ومن خلال هذا المقال سنوضح المؤشرات الأولية للتنسيق لهذا العام والخطوات التي يجب على الطالب اتباعها من أجل الإلتحاق بالكلية المناسبة له حسب مجموع درجاته, حيث أعلن ” السيد عطا ” المشرف العام على تنسيق القبول بالجامعات في تصريحاته الأخيرة،أن تنسيق الجامعات سيكون من خلال موقع بوابة الحكومة الإلكترونية مؤكدا أنه لن يسمح للطلاب المتقدمين الدخول على الموقع إلا بالاسم الثلاثي ورقم الجلوس، وان بداية المرحلة الأولى للتنسيق تبدء يوم الأحد الموافق 21 يوليو الجاري ، وذلك بعد انتهاء اختبارات القدرات يوم السبت حيث قررت اللجنة العليا للتنسيق أن درجة النجاح في اختبارات القدرات لجميع الكليات 60 %، حيث يختلف تنسيق الجامعات الحكومية عن تنسيق الجامعات الخاصة.

المرحلة الأولى لتنسيق الكليات 2019.

أعلن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، انطلاق المرحلة الأولى من تنسيق طلاب الثانوية العامة، الأحد المقبل، بحد أدنى ، الشعبة العلمية 398 درجة فأكثر أي بنسبة 97.07% فأكثر، والشعبة الهندسية 389.5 درجة فأكثر أي بنسبة 95% فأكثر، والشعبة الأدبية 328 درجة فأكثر أي بنسبة 80% فأكثر.

كما تستطيع معرفة مصاريف الجامعات الخاصة لطلاب الثانوية العامة المصريين والوافدين من الخارج والاوراق المطلوبة للتقديم.

لهذا يبحث جميع طلاب الثانوية العامة على أماكنهم بين كليات القمة والحدود الدنيا لكل كلية، وتشير النتائج الأولية عن تنسيق المرحلة الأولى للعام الدراسي 2019/2018 والحد الأدنى لقبول طلاب الشعبة الأدبية.

خطوات التي يجب اتباعها للإلتحاق .

يقوم الطالب المتقدم بالدخول على الموقع الرسمي بوابة الحكومة المصرية، و يبدأ بإدخال رقم الجلوس والرقم السري المطبوع على استمارة النجاح الخاصة بكل طالب ثم يحد الكلية التي يرغب بالإلتحاق بها حسب مجموع درجاته، وكان أعلن وزير التربية والتعليم نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسي 2019 بمؤتمر رسمي يوم السبت الماضي وبلغت نسب النجاح لهذا العام 78.6%.