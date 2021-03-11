اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة القاهرة 2021 الترم الأول

اعتمد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة نتيجة الشهادة الاعدادية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2020 / 2021 وقد بلغت نسبة النجاح فى جميع مدارس وإدارات المحافظة 98.9% هذا العام، وقد أكد الأستاذ محمد عطية وكيل أول وزارة التربية والتعليم بمحافظة القاهرة بأن عدد الطلاب المقيدين هذا العام بالشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة بلغ 174 ألف و760 طالب وطالبة، حضر منهم الامتحانات 170 ألف طالب وطالبة.

كما أشار الأستاذ محمد عطية بأن نسبة النجاح قد بلغت هذا العام 98.9% للشهادة الإعدادية العامة، بينما بلغت نسبة النجاح للطلاب الصم وضعاف السمع 100%، بينما وصلت نسبة لنجاح للطلاب المكفوفين 94%، ويلغت نسبة النجاح فى المدارس الدولية 99.8%، وبلغت نسبة النجاح فى امتحانات الشهادة الاعدادية المهنية 100% ونسبة النجاح فى الإعدادية الرياضية 83%.

رابط الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية لمحافظة القاهرة 2021 الترم الأول

وأكد الأستاذ محمد عطية وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالقاهرة بأنه يمكن للطالب أو ولي الأمر معرفة نتيجة الطالب من خلال الدخول على موقع البوابة الالكترونية لمحافظة القاهرة وادخال رقم الجلوس للحصول على النتيجة فوراً.

وأشار وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالقاهرة بأن الطالب الذى يجتاز امتحانات الفصل الدراسي الأول له حق دخول امتحان الفصل الدراسي الثاني، وأن امتحان الترم الثاني سيكون بالدرجة كاملة وأن المجموع الذى سيحصل عليه الطالبفى نهاية العام هو الذى سيتم بناء عليه تنسيق الطالب فى المرحلة الثانوية.

وأن الطالب الذى لم يجتاز الامتحان المجمع، أو الطالب الذى لم يحصل على 50% فى ورقة الامتحان المجمع، ولكنه حصل على نسبة 25% فى مادة من أصل المواد الخمس التى امتحنها الطالب فإن على هذا الطالب أن يؤدي امتحان تكميلي فى المواد التى لم يحصل فيها ربع الدرجة حتى يتم السماح له بأداء امتحان نهاية العام.