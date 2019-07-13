ترقبوا نتيجة الثانوية العامة 2019 – احصل على نتيجة 3 ثانوي من اليوم السابع وموقع الوزارة

لقد تم اعتماد نتيجة الثانوية العامة علمي وأدبي الآن وقد بلعت نسبة النجاح هذا العام 78.6 % وتعتبر تلك النسبة أعلى من العام الماضي، يمكنك الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الثانوي 2019 برقم الجلوس من اليوم السابع بعد قليل.

نستعرض معكم عبر موقعكم نجوم مصرية نتيجة امتحانات الثانوية العامة 2019 التي من المنتظر اعتمادها خلال الساعات القليلة القادمة من قبل وزير التربية والتعليم وسيتم رفعها مباشرة عبر موقع الوزارة وبذلك يستطيع طلبة وطالبة الثانوية العامة الحصول على نتيجة 3 ثانوي برقم الجلوس من موقع اليوم السابع وموقع الوزارة، وقد أشار مسئول الوزارة بأن اسماء أوائل الثانوية العامة 2019 علمي وأدبي سيتم إعلانهم اليوم السبت الموافق 13 يوليو الشهر الجاري بمؤتمر صحفي .

نتيجة الثانوية العامة 2019 برقم الجلوس

لقد صرح مسئول لجنة كنترولات الثانوية العامة بأن هناك صعوبة في تحديد أسماء أوائل الثانوية العامة هذا العام نظرا لوجود أكثر من 300 طالب وطالبة علمي وأدبي على مستوي الجمهورية حاصلة على أعلى الدرجات وجاري حاليا عملية المراجعة لتصفيتهم إلى 10 طلاب أوائل فقط.

والجدير بالذكر بأن عدد الطلاب الذين تقدموا لامتحانات الثانوية العامة هذا العام قد بلغ عددهم 669 ألف طالب وطالبة بالشعبتين العلمي والأدبي، وعلى الرغم أن مارثون الثانوية العامة قد بدأ يوم 8 يونيه وانتهى يوم 3 يوليو 2019 إلا أن أعمال التصحيح بجميع الكنترولات كانت تتم أول بأول وتحت إشراف كامل من وزارة التربية والتعليم.

اليوم السابع نتيجة 3 ثانوي علمي وأدبي

يمكنكم الآن الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2019 برقم الجلوس من موقع اليوم السابع الذي حرص كل الحرص هذا العام لكى ينفرد بنشر نتيجة الصف الثالث الثانوي، لذا سنتواصل معكم عبر تلك المقالة لمعرفة طريقة الحصول على نتيجة 3 ثانوي عقب اعتمادها.

ننوه لطلابنا الكرام بالثانوية العامة في حين تعثر إحدى طلابنا في حصوله على نتيجة الثانوية العامة 2019 يمكنه ترك الاسم ورقم الجلوس والشعبة في تعليق أسفل المقالة وسوف يتم الرد في الحال وبالنجاح والتوفيق لكل طلابنا بالثانوية العامة.