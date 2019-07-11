اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2019 برقم الجلوس من موقع وزارة التربية والتعليم

سوف تظهر نتيجة أتمام مرحلة الشهادة الثانوية في مصر خلال خضون الساعات القليلة المقبلة، والتي سوف يتم ظهور في العديد من المواقع وعلى راسها موقع وزارة التربية والتعليم، حيث يمكن للجميع الباحثين عن نتائج الثانوية العامة تسجيل بياناتهم بداخل المواقع التي ذكرنها لكم سابقا، لكي يستلموا نتائجهم من خلال الهواتف الحديثة فور اعتماد نتيجة الثانوية العامة ، حيث سيتم الإعلان عنها رسميا مساء اليوم وذلك بحسب تصريحات بعض العاملين بالوزارة التربية والتعليم المصرية.

تم مساء امس الإعلان عن أسماء الأوائل الطلاب على مستوي الجمهورية المصرية، والذي بلغ عددهم 50 طالب وطالبة، اكثرهم من البنين بعكس الأعوام السابقة والتي دائما تكسح البنات المراكز الأولي في نتائج الثانوية العامة، حيث نتمنى للجميع الطلبة والطلبات الأوائل المزيد من التفوق والنجاح في حياتهم الجامعية .

اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2019 برقم الجلوس

سوف تظهر الآن نتيجة الثانوية العامة 2019 بالاسم ورقم الجلوس، ولكن بعد أن ينتهوا جميع المبرمجون من تحميل نتائج الامتحانات على موقع بوابة الثانوية العامة وبوابة الوزارة للخدمات الإلكترونية على شبكة الأنترنت، حيث يمكنكم استخراج النتائج من خلال الدخول على الروابط التالية .

يمكنكم الحصول على نتيجة شهادة الثانوية العامة للعام الدارسي الحالي 2019 من خلال الدخول مباشرة على الروابط السابقة، حيث نريد أن ننوه بان نتائج الصف الثالث الثانوي العام لن ترفع حتي الآن، ولكن سوف تظهر أيقونة النتائج خلال الساعات القليلة القادمة، نتمنى للجميع الطلاب بجميع المحافظات المصرية النجاح والتوفيق .

موقع وزارة التربية والتعليم

وزير التربية والتعليم الحالي سوف يقعد مؤتمر الصحفي عبر وسائل الأعلام المختلفة، لكي يعلن رسميا اعتماد نتائج الثانوية العامة، وسوف يكشف عن نسب النجاح وأسماء الطلاب الأوائل، كما سوف يقوم الوزير بالاتصال بهم لكي يهنئهم بحصولهم على اعلي الدرجات، ونحن في سدد للحصول على مزيد من المعلومات والأخبار المتعلقة بنتيجة الثانوية العامة فور اعتمادها فرجاء تابعونا بصفة مستمرة من خلال هذا المقال .