اعتماد جدول اختبارات الفرقة الثالثة للعائدين من الخارج في ألسن بجامعة عين شمس

قامت الأستاذة الدكتورة سلوى رشاد القائم بأعمال عميد كلية الألسن في جامعة عين بالإعلان عن جدول اختبارات الفرقة الثالثة وذلك للطلاب العائدين من المنح الخارجية، على أن يكون ذلك في المواد التي لم يقوموا بدراستها في المنح، ويذكر أن ذلك قد أتى تحت رعاية السيد الأستاذ الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعه، وكذلك السيد الأستاذ الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعه لشئون التعليم و الطلاب، وذلك في كل من دول (الصين، التشيك، كوريا) للفرقة الثالثة للعام الجديد 2018- 2019.







اختبارات الفرقة الثالثة بألسن عين شمس

ومن الجدير بالذكر أن الاختبارات الخاصة بالفرقة الثالثة للطلاب العائدين من الخارج، من المقرر أن تبدأ في تمام التاسعة من صباح يوم الأحد الموافق 15 من شهر سبتمبر الحالي في مادة اللغة العربية (قواعد، أدب، نصوص) لكل من طلاب القسم الصيني والقسم الكوري.







كما سيتم في تمام الحادية عشرة والنصف ليوم 15 – 9 امتحان مادة اللغة العربية (مقال، مراجع، مصطلحات) لكل من طلاب قسم التشيكي، وقسم الصيني، وقسم الكوري.

أما يوم الأثنين الموافق 16 من سبتمبر الحالي، تبدأ الاختبارات الخاصة بالترجمة من اللغة العربية (ترم أول)، وذلك في تمام التاسعة صباحًا لكل من طلاب قسم الصيني والقسم الكوري، فيما يقوم طلاب قسم التشيكي، وقسم الصيني ، وكذلك القسم الكوري، بأداء اختبار ترجمة من اللغة العربية (ترم ثان)، وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف.







ومن المقرر أن يستمر الطلاب والطالبات في أداء اختباراتهم يوم الثلاثاء الموافق 17 من شهر سبتمبر الجاري في تمام التاسعة صباحا لمادة ترجمة إلي العربية (ترم أول) لطلاب الأقسام التالية “الصيني والكوري”، وفي تمام الساعة الحادية عشرة يقوم طلاب كل من القسم التشيكي، والقسم الصيني، وكذلك القسم الكوري بأداء اختبار مادة ترجمة إلي اللغة العربية (ترم ثان).

وفي يوم الأربعاء الموافق 18 من شهر سبتمبر، في تمام الساعة التاسعة يقوم الطلاب بأداء اختبار “تاريخ أدب وحضارة” (ترم أول)، وذلك لكل من طلاب قسم اللغة الكورية، أما في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف يقوم طلاب قسم اللغة التشيكية بأداء اختبار مادة “تاريخ أدب وحضارة” (ترم ثان).







وفي يوم الخميس الموافق 19 من شهر سبتمبر يقوم كل من طلاب القسم التشيكي، والقسم الصيني، والقسم الكوري، بأداء اختبار اللغة الأجنبية الثانية في تمام الساعة التاسعة صباحًا.

وعلى الجانب الآخر قامت الأستاذة الدكتورة سلوى رشاد القائم بأعمال عميد الكلية بالإعلان عن كون الكلية ترسل الطلاب من أوائل الأقسام المختلفة من أجل الدراسة في مختلف جامعات الدول الخاصة بلغاتهم، وذلك لطلاب الفرقة الثالثة، ويذكر أن ذلك يأتي بالتعاون مع سفارات تلك الدول، والذي يعد كمنحة للطلاب المتفوقين، ويعود بعد ذلك الطلاب من أجل استكمال دراستهم في بعض المواد بمصر.

وأوضحت د\ سلوى رشاد أن إدارة كلية الألسن بجامعة عين شمس تعمل بشكل فعال للغاية من أجل رفع كفاءة خريجي كلية الألسن، ويتم ذلك عن طريق التعاون مع مختلف دول العالم حتى يتم تزويد الخريجين بالمهارات اللغوية اللازمة من مصادرها وبلادها، والعمل على الوقوف علي أحدث التطورات التعليمية في مجالات الترجمة اللغوية.

جدول امتحان العائدين من “الصين والتشيك وكوريا”