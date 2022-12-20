نتائج الطلاب بالرقم المدني عبر موقع المربع الإلكتروني وزارة التربية الكويت 2022

قريبا سيتم عرض نتائج الطلاب وزارة التربية الكويت 2022، ومع اقتراب موعدها يتزايد بحث الطلاب عن آلية الاستعلام عن نتائج الطلاب 2022 الكويت، ومن أبرز المحافظات التي يترقب طلابها النتائج نذكر لكم منطقة العاصمة والأحمدي والفروانية والجهراء ومبارك الكبير، وفيها العديد من المدارس، وبعد أن تنتهي مراكز التصحيح من عملها سيتم رفع نتائج الطلاب الكويت الابتدائي، وسنوضح لكم آلية الاستعلام عن النتائج من خلال موقع وزارة التربية الكويت https://moe.edu.kw/، تابعوا معنا التفاصيل.

نتائج الطلاب وزارة التربية الكويت 2022

سيتم عرض نتائج الطلاب وزارة التربية الكويت 2022 في الأيام القليلة المقبلة، علما بأن هذه النتائج خاصة بالفصل الدراسي الأول، ويمكنكم الحصول على النتائج من خلال البوابة الإلكترونية المخصصة لذلك، وهي موقع المربع نتائج الطلاب، وفيما يلي نوضح لكم الخطوات التي يجب عليكم اتباعها للحصول على النتائج:

أول خطوة يجب على الطالب أو ولي الأمر القيام بها هي الدخول عبر بوابة موقع المربع الإلكتروني نتائج الطلاب بعد ذلك يختار نتائج الطلاب 2022 وزارة التربية الكويت يتعين عليه إضافة الرقم المدني في المكان المخصص له يضغط على زر الاستعلام المتاح أمامه، إن كانت النتائج متاحة سيتمكن من رفعها والاطلاع على درجاته التي تحصل عليها في امتحانات الفصل الأول.

المدارس التي رفعت النتائج الكويت

تزامنا مع اقتراب عرض نتائج الطلاب بالرقم المدني موقع المربع، يبحث الطلاب عن أسماء المدارس التي رفعت النتائج الكويت، وللإشارة فإن كل محافظة تتضمن العديد من المدارس، مثلا محافظة حولي يوجد بها 71 مدرسة، أما التربية فيوجد بها إحدى عشرة مدرسة، في حين أن محافظة الجهراء فيها واحد وثمانون مدرسة، أما العاصمة فيوجد بها ستة وتسعون مدرسة، والأحمدي 126.

بهذا نصل وإياكم إلى خاتمة مقال قدمنا لكم فيه موضوع نتائج الطلاب وزارة التربية الكويت 2022، وكشفنا لكم عن آلية الاستعلام عن النتائج من خلال الدخول إلى بوابة المربع الإلكتروني على أمل أن يتم تجهيزها قريبا.