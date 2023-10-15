استعلم بالاسم فقط.. تحميل نتائج السادس الاعدادي 2023 الدور الثاني موقع نتائجنا results.mlazemna

أعلنت وزارة التربية العراقية عن نتائج السادس الاعدادي الدوري الثاني، حيث أشار المتحدث الرسمي لوزارة التربية العراقية ان موعد نتائج السادس الاعدادي الدور الثاني ستكون متاحة من يوم الأحد 15 تشرين الأول، وبدأت وزارة التربية العراقية في إتاحة نتائج السادس الاعدادي عبر رابط مباشر، وذلك عبر صفحة وزارة التربية على تلكرام، حيث يمكنك تحميل نتائج الامتحانات في جميع مديريات التربية، والتي نشرت نتائج الطلاب بالاسم والرقم الامتحاني في جميع المدارس.

صورة نتائج السادس الاعدادي 2023 الدور الثاني- موقع نتائجنا

نشرت وزارة التربية العراقية رابط نتائج السادس اعدادي الدور الثاني الساعة 8.00 صباح اليوم الأحد، وذلك من خلال الصفحة الرسمية لوزارة التربية على فيس بوك، حيث قامت بتوفير ملفات نتائج السادس الاعدادي pdf عبر تلجرام الوزارة الرسمي، بالإضافة إلى ذلك فإن المواقع الإلكترونية بدأت في نشر نتائج جميع مديريات التربية ويمكن للطلاب الاستعلام عن النتائج بالاسم فقط.

يقوم موقع نتائجنا بتوفير نتائج السادس الاعدادي الدور الثاني في عموم العراق، حيث وفرت الموقع رابط تحني للنتائج في كل مديريات التربية بما فيها مديريات بغداد وإقليم كردستان وجنوب العراق، ويمكن تنزيل كشوف نتائج السادس الإعدادي pdf من خلال اتباع التالي:

اضغط على رابط دخول موقع نتائجنا.

حدد القسم “علمي- أدبي”.

اختر مديرية التربية واضغط “تنزيل”.

اختر بعدل تنزيل النتائج درايف.

اختر الإعدادية التابع لها وراجع الدرجات.

تأكد من درجات جميع المواد.

تم إعلان نتائج السادس اعدادي الدور الثاني في مديريات “الكرخ، الرصافة، ديالى، البصرة، ميسان، كركوك، كربلاء، صلاح الدين، القادسية، دهوك، اربيل، المثنى، بابل” وجميع مديريات وزارة التربية العراقية وبعد الاستعلام عن النتيجة في حالة النجاح يمكنك أن تقوم بالتقديم في القبول المركزي للجامعات العراقية، فيما تعد درجة النجاح في امتحانات الدور الثاني 50 درجة بنسبة 50% من مجموع كل مادة (100) درجة، فيما يمكن للطلاب الراسبين أن يشاركوا في امتحانات الدور الثاني التكميلي في حالة إذا: