استعلم الآن..نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 عبر موقع وزارة التربية والتعليم LMS Natiga ورابط بنك المعرفة 

يبحث الكثير الأن بفارغ الصبر للطلاب والطالبات الفصل الدراسي الثاني 2019 عن نتيجة امتحانات الصف الأول الثانوي ،بعد الانتهاء جميع الطلاب من أداء الامتحانات ولقد قال مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم بأن سوف يتم إعلان نتيجة أولى ثانوي الترم الثاني في خلال الساعات القادمة بعد الانتهاء من جميع أعمال التصحيح والكنترول ورصد الدرجات لجميع الطلاب والطالبات ،ويمكنكم الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 بنظام الجديد من خلال موقع وزارة التربية والتعليم بوابة المعرفة والمعلومات

نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 الترم الثاني وتقدير الدرجات

تقدير امتياز: 100% – 85% تقدير جيد جداً: 85% – 75% تقدير جيد: 75% – 65% تقدير مقبول: 65% – 50% تقدير ضعيف: 50% – 35% تقدير ضعيف جداً: 35% – 0%

رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الثانوي 2019:

ويمكنكم الحصول على نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 لجميع المحافظات من خلال الضغط على :

موقع وزارة التربية والتعليم،

أو عن طريق بوابة الثانوية العامة

أو عن طريق رابط بنك المعرفة

قم بالضغط على رابط أعلاه للاستعلام عن النتيجة

ثم كتابة رقم الجلوس

ثم الضغط على ظهور النتيجة

ولقد صرح متحدث رسمي بوزارة التربية والتعليم بأن نسبة النجاح للصف الأول الثانوي قد بلغت 80% ،وأن هذه النسبة أولى ثانوي مرتفعة عن الأعوام الماضية ،واقد تم أعمال التصحيح والكنترول ورصد الدرجات للطلبة تمت بمنتهي الدقة والشفافية وسيتم رفع النتيجة خلال الساعات القليلة على موقع وزارة التربية والتعليم وبنك المعرفة .

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