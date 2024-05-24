استعلم الآن..نتائج امتحانات السادس الابتدائي محافظة كركوك الدور الأول 2024

كشفت وزارة التربية في العراق عن آلية الاستعلام عن نتائج امتحانات السادس الابتدائي محافظة كركوك الدور الأول 2024، والذي يكون من خلال موقع الوزارة الإلكتروني وموقع نتائجنا الوزاري، حيث أشارت الوزارة إلى أن اللجان الآن في مرحلة المراجعة النهائية للنتائج، ومن ثم سوف يتم اعتماد النتائج والإعلان عنها في الساعات القلية القادمة.

نتائج امتحانات السادس الابتدائي محافظة كركوك الدور الأول

حرص المكتب الإعلامي بوزارة التربية العراقية على توضيح سير عملية تجهيز نتائج امتحانات السادس الابتدائي محافظة كركوك الدور الأول 2024، حيث اعلن أن لجان الفحص تعمل بجد في مرحلة المراجعة النهائية للدرجات التي تم رصدها من قبل المصححين، وقد تم الإعلان عن نتائج بعض المحافظات مثل كركوك ألأولى والثانية والثالثة، ويتم الإعلان تباعا عن نتائج باقي محافظات العراق التي يمكن الاستعلام عنها بالرقم الامتحاني ووفقا للخطوات التالية:

تسجيل الدخول إلى رابط وزارة التربية على الإنترنت.

توضيح رمز الصورة ثم تحديد زر submit.

الدخول إلى الخدمات الإلكترونية.

اختيار الخدمات الطلابية.

النقر على زر النتائج.

اختيار نتيجة السادس الابتدائي.

الضغط علي الدور الأول 2024.

إدخال اسم المستعلم رباعي.

تسجيل الرقم الامتحاني.

النقر على زر استعلام لتحميل النتيجة.

يتم عرض النتيجة ومن ثم النقر على أيقونة طباعة.

الان.. نتائج الصف السادس الابتدائي بالعراق 2024 الدور الأول بالرقم الامتحاني عبر https://t.co/xX3UIzfJ9Y https://t.co/hByxjv4k1F — bsa__2002 (@AD3882692866683) May 24, 2024

نتائج السادس الابتدائي 2024 كركوك

أشار المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية العراقية السيد كريم السيد، إلى أن النتائج سوف تكون متاحة في القريب العاجل على كافة البوابات الرقمية المعتمدة، موضحا أن الوزارة عملت على متابعة عملية التصحيح وعملية التدقيق الجيد ومن ثم المراجعة النهائية للتأكد من سير تجهيز النتائج بكل انسيابية بدون حدوث أية عوائق، ويتم الآن رفع نتائج العراق تباعا على موقع نتائجنا ويمكن الحصول عليها من خلال: