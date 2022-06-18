“استعلم الآن” عن نتيجة القبول الموازي بالجامعات العراقية 2022 بالرقم الامتحاني من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

الاستعلام عن نتيجة القبول الموازي بالجامعات العراقية 2022، البحث الأول حالياً على مواقع الإنترنت بالعراق، وتم الإعلان من قبل وزارة التربية والتعليم العراقية عن شروط القبول الموازي هذا العام، وذلك عقب انتهاء الطلاب من تسجيل رغبات القبول الموازي في الجامعات العراقية المختلفة بجميع المحافظات وكافة التخصصات المعلنة، واليوم أحضرنا لكم الرابط الرسمي وطريقة الاستعلام عن نتائج القبول الموازي في الجامعات العراقية 2022 بالرقم الامتحاني.

نتيجة القبول الموازي بالجامعات العراقية 2022 بالرقم الامتحاني

وفيما تم الإعلان خلال الساعات الأخيرة، أنه تم رصد جميع الدرجات الخاصة بالقبول الموازي بالعراق، وذلك لجميع التخصصات المختلفة، وسوف يتم الإعلان عنها في القريب العاجل من خلال الموقع الرسمي، وذلك حيث تم الإعلان أن الاستعلام سوف يكون عن طريق الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم العراقية، ويتم استخراج الرقم الامتحاني الخاص بالطلاب، وذلك بعد تفعيله من قبل الوزارة العراقية مباشرة، ليسهل على الطلبة البحث والاستعلام عن النتائج الخاصة بهم وإليكم الطرق الصحيحة للبحث عن نتيجة القبول الموازي بالجامعات العراقية 2022 بالرقم الامتحاني: