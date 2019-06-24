استعلم الآن عن نتيجة الصف الأول الثانوي الفصل الدراسي الثاني 2019 عبر G10.emis.gov.eg نظام التابلت والنظام الورقي

بعد حالة من التوتر والقلق، أعلن وزير التربية والتعليم يوم أمس الاثنين نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني 2019 وذلك في مؤتمر صحفي عقد ظهراً، يرتاح بال الطلاب وأولياء الأمور، حيث ذكر الوزير طارق شوقي ان نسبة النجاح وصلت إلى 91.4%، وذلك في مؤشر جيد حول مستقبل النظام الجديد والمعرف بنظام التابلت والذي لاقى العديد من الجدل في الفترة السابقة مابين مؤيد ومعارض، ولكن السيد الوزير اعتبر بنسبة النجاح تلك ان الطلبة تمكنوا من استيعاب نظام التابلت.

وأصبحت النتيجة الآن متاحة أمام جميع طلاب الصف الأول الثانوي، ولكن نظراً للضغط الكبير على الموقع الذي خصصته الوزارة لاعلان نتائج اولى ثانوي لم يتمكن العديد من طلابنا الاعزاء من جلب نتائجهم، وكان الوزير أعلن في المؤتمر الصحفي أن الوزارة خصصت موقع G10.emis.gov.eg ليسهل على الطلبة الحصول على نتائجهم، وأن النتيجة سوف تكون متاحة عليه لا على نظام التابلت LMS، وليمكن الطالب من الحصول على النتيجة يقوم بالدخول على الرابط المخصص لذلك من هنا.

وبعد الوصول للموقع قم بكتابة الكود الخاص بك وسوف تظهر لك النتيجة على هيئة كروت ولكل كارت معنى خاص به فالكارت باللون الأرزق ذلك يعني ان الدرجة تفوق التوقعات، والكارت باللون الأخضر يعني أن الدرجة أقل من التوقعات، أما الكارت باللون البرتقالي يعني ملائم للتوقعات، الكارت الأخير الرمادي يعني أن الطالب راسب ولكن له فرصة ثانية.

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