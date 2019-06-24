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استعلم الآن عن نتيجة الصف الأول الثانوي الفصل الدراسي الثاني 2019 عبر G10.emis.gov.eg نظام التابلت والنظام الورقي

كتب مصطفى عبدهفي آخر تحديث
استعلم الآن عن نتيجة الصف الأول الثانوي الفصل الدراسي الثاني 2019 عبر G10.emis.gov.eg نظام التابلت والنظام الورقي
نتيجة الصف الأول الثانوي الترم التاني 2019

بعد حالة من التوتر والقلق، أعلن وزير التربية والتعليم يوم أمس الاثنين نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني 2019 وذلك في مؤتمر صحفي عقد ظهراً، يرتاح بال الطلاب وأولياء الأمور، حيث ذكر الوزير طارق شوقي ان نسبة النجاح وصلت إلى 91.4%، وذلك في مؤشر جيد حول مستقبل النظام الجديد والمعرف بنظام التابلت والذي لاقى العديد من الجدل في الفترة السابقة مابين مؤيد ومعارض، ولكن السيد الوزير اعتبر بنسبة النجاح تلك ان الطلبة تمكنوا من استيعاب نظام التابلت.

وأصبحت النتيجة الآن متاحة أمام جميع طلاب الصف الأول الثانوي، ولكن نظراً للضغط الكبير على الموقع الذي خصصته الوزارة لاعلان نتائج اولى ثانوي لم يتمكن العديد من طلابنا الاعزاء من جلب نتائجهم، وكان الوزير أعلن في المؤتمر الصحفي أن الوزارة خصصت موقع G10.emis.gov.eg ليسهل على الطلبة الحصول على نتائجهم، وأن النتيجة سوف تكون متاحة عليه لا على نظام التابلت LMS، وليمكن الطالب من الحصول على النتيجة يقوم بالدخول على الرابط المخصص لذلك من هنا.

نتيجة الصف الأول الثانوي 2019
نتيجة الصف الأول الثانوي 2019

وبعد الوصول للموقع قم بكتابة الكود الخاص بك وسوف تظهر لك النتيجة على هيئة كروت ولكل كارت معنى خاص به فالكارت باللون الأرزق ذلك يعني ان الدرجة تفوق التوقعات، والكارت باللون الأخضر يعني أن الدرجة أقل من التوقعات، أما الكارت باللون البرتقالي يعني ملائم للتوقعات، الكارت الأخير الرمادي يعني أن الطالب راسب ولكن له فرصة ثانية.

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عن الكاتب

مصطفى عبده

مصطفى عبده , 20 سنة من محافظة الاسكندرية، أعمل كمحرر لدى موقع نجوم مصرية، طالب بكلية الاداب قسم تاريخ بجامعة الاسكندرية ، محب للقراءة والتدوين، مهتم بكرة القدم والاحداث الرياضية بصفة عامة.

التعليقات

  5. اناا مش عارفه اجيب نتجتي خاالص كل لماا اخش علي الموقع يقولي لا يمكن الوصول لموقع الويب هذاا سااعدوني ارجوكم😭😭

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  8. بعد اذن حضرتك انا هدى فى اولى ثانوى ممكن اعرف اجيب النتيجه من غير كود الطالب علشان الورقة الي فيها الكود ضاعت منى مش عارفة اعمل اي انا فى مشكلة بعد اذنك ساعدنى

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    1. الطريقة الوحيدة المتاحة عشان تعرفي النتيجة على النت هي بكود الطالب النتيجة هتكون متاحة في المدارس خلال ايام

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