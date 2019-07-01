استعلام نتيجة الدبلومات الفنية 2019 عبر موقع gdepexams.emis.gov.eg

ننشر رابط استعلام نتيجة الدبلومات الفنية 2019 عبر موقع بوابة الثانوي الفني الإلكتروني gdepexams.emis.gov.eg من أجل الإطلاع على النتيجة فور نشرها على الموقع رسمياً، حيث قامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني متمثلةً في لجنة الإدارة المركزية لامتحانات الدبلومات الفنية كافة المديريات التعليمية بضرورة إيفاد مندوباً من المديرية من أجل استلام نتيجة الامتحانات النهائية للدبلومات الفنية للعام الدراسي الحالي 2018-2019م من لجنة النظام والمراقبة التابع لها المديرية التعليمية.

وقد تم تحديد موعداً لاستلام نتيجة الدبلومات الفنية من جانب الوزارة، حيث من المقرر أن يتم استلام النتيجة مساء اليوم الاثنين الموافق لتاريخ 1 يوليو 2019م، وسوف يتم استعلام نتيجة الدبلومات الفنية 2019 بعد أن يتم اعتماد النتيجة بصورة رسمية من جانب وزارة التربية والتعليم، وهنا تم التشديد من جانب الوزارة بعدم فتح النتيجة إلا بعد أن يتم اعتمادها رسمياً، ومن خلال موقعنا موفع نجوم مصرية نوفر أخر المستجدات حول نتيجة الدبلومات الفنية لكي نوافيكم بالرابط الرسمي للإطلاع على النتيجة فور إطلاقه رسمياً بمشيئة الله تعالى.

استعلام نتيجة الدبلومات الفنية 2019

تم الكشف من جانب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بأنه قد تم الانتهاء من كافة إجراءات الإعلان عن نتيجة الدبلومات الفنية (تجاري، صناعي، زراعي، فندقي) الدور الأول للعام الدراسي الحالي 2018-2019م، حيث صرح نائب وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفني الدكتور محمد مجاهد بأن نتيجة الدبلومات الفنية بكافة أقسامها سوف تكون جاهزة لإطلاقها اعتباراً من يوم الأحد الموافق لتاريخ 30 يونيو 2019م، ويتوقف نشرها على اعتمادها رسمياً وإعلانها يوم الاثنين الموافق لتاريخ 1 يوليو 2019م.

حيث انتهت لجنة النظام والمراقبة “الكنترولات” من إجراءات تجهيز النتيجة لإعلانها والتي تتمثل في التالي (مراجعة أوراق الإجابات النهائية، رصد درجات الطلاب والطالبات، تحديد نسبة النجاح في كل شعبة أو قسم، تحديد نسب الرسوب، تحديد أوائل الطلاب في كل قسم من أقسام التعليم الفني)، وسيتم استعلام نتيجة الدبلومات الفنية 2019 من خلال اتباع الرابط الرسمي الذي سيتم إطلاقه من جانب الوزارة بالمؤتمر الصحفي المنتظر عقده اليوم بمشيئة الله تعالى.

حيث سيتم الإعلان عن كافة التفاصيل المتعلقة بنتيجة الدبلومات الفنية الصناعية والزراعية والتجارية والفندقية من خلال المؤتمر الصحفي المنتظر عقده لاعتماد نتيجة الدبلومات الفنية 2019 ونشرها على الموقع المخصص لنتائج الدبلومات الفنية أو التعليم الفني، وقد يتم عقد المؤتمر الصحفي مساء اليوم الاثنين أو بحد أقصى في نهاية الأسبوع الجاري، ومن يرغب في دخول بوابة الثانوي الفني gdepexams.emis.gov.eg الإلكترونية، يمكنه ذلك من خلال اتباع رابط استعلام نتيجة الدبلومات الفنية 2019 الرسمي التالي: