استعلام نتائج بريفه 2019 موريتانيا برقم الطالب من خلال موقع موريباك mauribac.com

نتابع من خلال موقعنا نتائج بريفه 2019 موريتانيا من خلال موقع وزارة التربية والتهذيب، يمكن معرفة نتائج الطلاب جميع المراحل برقم الطالب عبر الموقع الرسمي للوزارة، وقد أكدت الوزارة أن نتائج بريفه تم اعتمادها رسميا من مصلحة الامتحانات، وإعلانها اليوم 15-7-2019 عبر موقع موريباك، يمكن لجميع طلاب المرحلة الإعدادية معرفة نتيجة جميع الفروع والشعب مثل الشعبة الأصلية والرياضيات والعصرية والفنية، وقد شارك في تلك المسابقة عدد 92212 طالب وطالبة موزعين على عدد 948 مركز.

نتائج بريفه 2019 موريتانيا

نشرت وزارة التربية والتهذيب الموريتانية نسخ من النتائج النهائية للبريفه 2019 وبلغت نسب النجاح 95 نقطة من 200، وذلك بمشاركة عدد 47040 طالبة أي بما يعادل 51% ويمكن الاستعلام عن نتيجة بريفه للعام الحالي 2019 برقم الطالب من خلال زيارة موقع موريباك لجميع الولايات

ولاية الحوض الشرقي.

ولاية تكانت.

ولاية أدرار.

ولاية كوكول.

ولاية العصابة.

ولاية الحوض الغربي.

ولاية كيديباماغا.

ولاية تيرس زمور.

ولاية نواكشوط الغربية.

ولاية أنواديبو.

ولاية نواكشوط الشمالية.

ولاية لبراكنه.

ولاية نواكشوط الجنوبية.

ولاية الترارزة.

ولاية اينشري.

رابط موقع موريباك نتائج أبريف 2019

يمكن لجميع طلاب شهادة ختم الدروس الإعدادية أو كما يطلق عليها أبريف أو ابريفيه الاستعلام عن النتائج من خلال زيارة موقع موريباك، أو موقع الوزارة وطالبت وزارة التهذيب الموريتانية، الطلاب بزيارة موقعها الرسمي من أجل معرفة النتائج، ويمكن التعرف على الدرجات بالاسم ورقم الجلوس أو رقم الاكتتاب أيضا.