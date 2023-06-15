استعلام نتائج الطلاب برقم الهوية فقط 1444 عبر نظام نور للنتائج noor system

من المنتظر أن تعلن وزارة التعليم في المملكة العرابية السعودية في عدة ادارات تعليمية عن نتائج الطلاب برقم الهوية فقط 1444 للترم الثالث في الساعات القليلة المقبلة، ونظرا لاقتراب موسم الحج للسنة الحالية اجتاز طلاب وطالبات السعودية الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثالث في بعض الإدارات التعليمية يوم الاثنين 12 يونيو 2023 الموافق 23 ذو القعدة 1444 ومن المقرر ان تعلن الوزارة عن نتائج الطلاب مع نهاية دوام آخر يوم من الاختبارات.

نظام نور

مع بداية السن الدراسية الجديدة عملت وزارة التعليم السعودية على استحداث المنظومة التعليمية لجعلها تتوافق مع كافة المنظومات العالمية، كما انشات نظام نور للنتائج الطلاب noor.moe.gov.sa/Noor الذي يمكن من خلاله الحصول على جميع درجات الطلاب والاطلاع عليها إلكترونيا دون عناء التنقل إلى المدارس وسحب كشف نقاط الفصل الدراسي الثالث.

كيف اطلع نتائج الطلاب

تشير آخر الاخبار الصادرة من وزارة التعليم السعودية إلى اقتراب موعد صدور نتائج الطلاب برقم الهوية فقط 1444 بعد تفعيل رابط نظام نور، حيث اكدت الوزارة انه يمكن لاولياء امور الطلبة الحصول على نتائج أبنائهم في كافة المراحل التعليمية ابتدائي، متوسط وثانوي من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول على رابط موقع نظام نــور .

ثم تسجيل الدخول لنظام نور بكتابة اسم المستخدم

بعدها كتابة الرمزي السري لحساب ولي الأمر أو الطالب.

ثم تدوين عبارة التحقق المرئي.

في حالة تسجيل الدخول بحساب ولي الامر يجب تحديد اسم الطالب الذي ترغب في الحصول على نتيجته.

أخيرا الضغط على عبارة نتائج الطلاب وطباعة النتيجة بشكل مفصل.

نتائج الطلبة من توكلنا

بعدما تعرفنا على كيفية معرفة نتائج الطلاب برقم الهوية فقط 1444 عبر نظام نور Noor syst، أكدت وزارة التعليم السعودية أنه يمكن لجميع الطلبة الدخول على تطبيق توكلنا والذي يتيح إمكانية الاطلاع على نتائج الطلاب من اتباع الخطوات التالية:

الدخول مباشرة على رابط نظام توكلنا

ثم الدخول عبر كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.

بعدها ننتقل إلى خطوة النقر على مربع خدمات

ثم النقر على خيار النتائج الدراسية.

التفعيل للتنبيه.

في الأخير الضغط على “أبلغني عند تحديث النتائج”.

منصة مدرستي

علاوة على ذلك يمكن لجميع طلاب المملكة العربية السعودية في كافة المستويات التعليمية معرفة نتائج الفصل الدراسي الأول من خلال منصة مدرستي وذلك بتطبيق الخطوات الآتية: