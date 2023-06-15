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استعلام نتائج الثانوية العامة 2023 عبر وزارة التربية والتعليم القطرية برقم المقعد

سحر محمد الديب

أفاد مسؤول الوزارة القطرية للتعليم العالي الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي، أنه سيتم الإعلان عن نتائج الثانوية العامة القطرية 2023، لطلاب وطالبات الصف الثاني عشر من مختلف المسارات بحسب التفاصيل المعلنة خلال الساعات المقبلة بداية من الساعة 12 ظهراً، حيث شهد عددًا متزايدًا من الاستفسارات من جميع طلاب المدارس الثانوية القطرية الذين يستفسرون عن نتيجة اختبار الثانوية العامة القطرية لعام 2023، وسيتم الإعلان عن النتيجة إلكترونيًا من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم القطرية، دعنا نوضح لكم رابط الحصول علي النتيجة.

استعلام نتائج الثانوية العامة 2023 عبر وزارة التربية والتعليم القطرية برقم المقعد

رابط الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة 2023

تتوفر عدة خطوات واجبة يمكن للطالب الحصول على نتيجته من المنزل من خلال الهاتف بشكل إلكتروني كل ما عليك إدخال البيانات المطلوبة منك بشكل صحيح بدون الحاجة للذهاب إلى المدرسة والتي سنوضحها من خلال النقاط التالية:

  • قم بتسجيل الدخول علي موقع وزارة التربية والتعليم القطرية.
  • اضغط علي أيقونة نتائج الثانوية العامة 2023.
  • قم بإدخال رقم البطاقة الشخصية الخاصة بالطالب.
  • قم بكتابة رقم المقعد الخاص بالطالب صحيح.
  • الضغط على مربع لعرض النتيجة، ويمكنك طباعتها بالدرجات لجميع المواد.

نتائج الثانوية العامة القطرية 2023

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سحر محمد الديب

أنا سحر حاصلة على كلية تربية قسم لغة إنجليزية، أعمل بمجال الصحافة منذ عدة سنوات أهتم جيداً بتغطية الأحداث والأخبار لحظة بلحظة، وأهوى السفر والقراءة والإطلاع على كل ما هو جديد.

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تعليق 1
  1. يوسف رمضان عبد العليم يقول

    شكرا ع هذا الموقع

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