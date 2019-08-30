استعدادت جامعة عين شمس للعام الدراسي الجامعى الجديد

قامت جامعة عين شمس بعمل العديد من التجديدات في جميع بوابات الحرم الرئيسي بها، وكذلك اسوار الجامعه وذلك استعداداً للعام الدراسي الجامعي الجديد، وقد اكد الدكتور محمود المتيني بانه قد تم التشديد على كافة إدارات الوقت وكذلك المخازن وكذلك إدارة الحركة وإدارة النقل و وايضاً جميع مشاتل وحدائق جامعة عين شمس لعمل كافة الاستعدادات القصوى من أجل استقبال العام الدراسي الجامعي الجديد بها، واكد ايضا دكتور محمود المتيني على أهمية التجديد في مكاتب الأمن الإداري الخاص بالحرم الجامعى، وكذلك أهمية تجديد المنظومه الامنيه الخاصه بالجامعه، كما اكد على ضرورة سرعة تنفيذ كافة الملاحظات التي تضمن لجميع عملاء جامعة عين شمس الخارجين والداخلين بها أفضل الخدمات.