استخرج الان نتائج التاسع 2019 سوريا برقم الاكتتاب|نتيجة الاعدادية الشرعية والعامة عبر وزارة التربية السورية

يبحث الكثير الأن من الطلاب والطالبات الصف التاسع الأساسي والإعدادية الشرعية والبالغ عددهم ما يقرب من 270 ألف طالب وطالبة عن نتائج الامتحانات الصف التاسع في سوريا 2019 ،وكذلك التي طال انتظار الجميع من سوريا عن موعد إعلان نتائج التاسع سوريا 2019 وشهادة التعليم الاساسى ،وكما أعلنت وزارة التربية والتعليم في سوريا بأن يوم االأتنين 15 يوليو 2019 سيتم اعتماد نتائج التاسع سوريا رسميا من قبل وزير التربية والتعليم ،وسنوفر لكم روابط الاستعلام عن نتائج التاسع في سوريا 2019 بدخول برقم الاكتتاب في جميع المدن السورية ” دمشق،ريف دمشق، حلب، حماة، حمص، الحسكة، ادلب، القنيطرة، الرقة، اللاذقية، السويداء، طرطوس”،وحيث من المتوقع صدور نتائج التاسع مساء اليوم الاثنين

نتائج الصف التاسع 2019 سوريا

لقد انطلقت الامتحانات الصف التاسع والإعدادية الشرعية الدور الأول 2019 في يوم 18يونيو 2019 وانتهت يوم 27 يونيو 2019 ،وقد تمت الامتحانات بجميع اللجان بدون وجود مخالفات وأى شكاوى من الطلاب والطالبات السوريين وأولياء الأمور ،وذلك عقب انتهاء الامتحانات بدأت على الفور أعمال التصحيح والكنترول ورصد الدرجات ،وأشار عماد العزب وزير التربية السورية بأن سنوفر لكم جميع الخدمات للطلاب والمعلمين وايضا القائمين على العملية التعليمية في جمهورية السورية ،وحيث قام الموقع وزارة التربية السورية في خلال الأيام الماضية بظهور نتائج البكالوريا ،وكذلك يقوم الموقع بإعلان نتائج الصف التاسع والإعدادية الشرعية فور اعتمادها من وزير التربية والتعليم

رابط مباشر لاستخراج نتائج التاسع الأساسي 2019

للحصول على نتائج الصف التاسع الأساسي والإعدادية الشرعية الدور الأول 2019 من خلال الدخول إلى موقع وزارة التربية السورية بالاسم ورقم الاكتتاب ،بادخال الطالب الاسم ثلاثي ،وبعد ذلك كتابة رقم الاكتتاب ،ثم المحافظة التابعه له والكود السري ،ثم قم بالضغط على مربع عرض النتيجة ،وتمنيات لكل الطلبة النجاح والتوفيق.