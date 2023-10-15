استخرج الآن.. تحميل نتائج السادس الإعدادي 2023 الدور الثاني البصره بالاسم فقط

أعلنت وزارة التربية العراقية عن نتائج السادس إعدادي الدور الثاني، حيث يمكنك الاستعلام عن نتائج الامتحانات برابط مباشر، كانت وزارة التربية قد أعلنت عن ظهور نتائج السادس إعدادي اليوم الأحد، وذلك بعد انتهاء أعمال تصحيح الاروراق في جميع مديريات التربية، فيما تم رفع نتائج الامتحانات منذ قليل والتي تم توفيرها عبر صفحة وزارة التربية على تلكرام ، إذ يمكنك تنزيل نتائج السادس الإعدادي 2023 الدور الثاني البصره من خلال رابط تحميل عبر جوجل درايف.

نتائج السادس الإعدادي 2023 الدور الثاني- نتائجنا

يمكنك الاستعلام عن نتائج الامتحانات من خلال الدخول إلى رابط وزارة التربية العراقية والتي إتاحة رابط تحميل نتائج الدور الثاني عبر تلكرام، حيث يضم الدور الثاني عددا كبيرا من الطلاب التي ترغب في الحصول على نتائج الامتحانات في جميع مديريات التربية العراقية “الكرخ، الرصافة، ذي قار، ديالى، كربلاء، صلاح الدين، القادسية، بابل، نينوى، السليمانية، أربيل، واسط، الأنبار، دهوك، النجف، المثنى، ميسان، كركوك”.

يمكنك الضغط على رابط نتائج السادس إعدادي البصره من أجل تحميل نتائج الامتحانات في مديرية التربية التابع لها، حيث تم توفير رابط لتحميل نتائج الامتحانات في الصفحة الرسمية لوزارة التربية العراقية على فيس بوك وتلجرام ، ويوفر الرابط ملفات نتائج الامتحانات في جميع المديريات، وذلك على تلكرام ، حيث يمكنك الدخول اختيار مديرية تربية البصرة وبعدها تحميل نتائج الامتحانات في المديرية ستجد اسم الطالب والرقم الامتحاني، تأكد من بيانات الطالب أو الطالبة ودرجات جميع المواد.

يوفر موقع نتائجنا رابط تحميل نتائج الامتحانات في جميع مديريات التربية، حيث ظهرت نتائج السادس الإعدادي الدور الثاني في مديرية تربية البصره وجميع مديريات التربية العراقية، ويمكنك الاستعلام عن النتائج من خلال الدخول إلى موقع نتائجنا الإلكتروني، واتباع الخطوات التالية: