استخراج نتيجة الاساس ولاية الخرطوم 2022 برقم الجلوس sudan results

يترقب الآلاف من الطلاب الآن استخراج نتيجة الاساس ولاية الخرطوم 2022 في الساعات القليلة المقبلة، والتي تقرر عرضها على المباشر في المؤتمر الذي سينعقد يوم غد صباح يوم الأحد 24 من يوليو 2022، ونتائج الصف الثامن 2022 ولاية الخرطوم تم اعتمادها ولكن بقي إعلانها فقط، في حين أنه هناك بعض الولايات تم الإعلان فيها عن النتائج، من ضمنها ولاية الجزيرة ونهر النيل والبحر الأحمر والشمالية ووسط دارفور والقضارف، وستتاح لكم للاستعلام عنها بشكل إلكتروني عبر موقع نتيجة شهادة الأساس results.esudan.gov.sd، سنعرض لكم في الأسطر القادمة التفاصيل المتعلقة بالموضوع وكيفية استخراج النتائج، تابعوا معنا.

استخراج نتيجة الاساس ولاية الخرطوم 2022

انتهت عمليات التصحيح ويريد الطلاب الآن استخراج نتيجة الاساس ولاية الخرطوم 2022 برقم الجلوس، عمليات التدقيق انتهت وتمت مراجعة الأعمال في السابع عشر من يوليو، وإعلان نتائج الصف الثامن 2022 ولاية الخرطوم سيتاح لجميع الطلاب السودانيين ابتداء من الغد، والاستعلام عن النتائج إلكترونيا يتم باتباع الخطوات التالية:

أولا: عليك أن تقوم بالدخول مباشرة إلى موقع وزارة التربية والتعليم بالسودان على الإنترنت

ثانيا: يتعين عليك أن تقوم بالضغط على أيقونة نتائج الصف الثامن الخرطوم 2022

ثالثا: يتعين على المستعلم كتابة اسم الولاية التي يدرس فيها، ويختار نتائج شهادة الأساس الخرطوم

رابعا: يجب أن يكتب رقم الجلوس الخاص به في المكان المعد له خصيصا، ثم يكتب رمز التحقق المرئي

خامسا: آخر خطوة هي النقر على زر البحث، وينتظر الطالب قليلا حتى تظهر النتيجة الخاصة به.

نتائج الصف الثامن 2022 ولاية الخرطوم

عقب انتهاء عمليات التصحيح تم الاتفاق على عرض نتائج شهادة الاساس الخرطوم 2022، وهذا في المؤتمر الذي كنا قد أشرنا لموعده سابقا، بيد أن الاستعلام عن النتائج سيكون بشكل إلكتروني على رابط نتائج شهادة الأساس 2022 moe gov sd، وبالنسبة لامتحانات الأساس السودانية فقد انعقدت في 22 من مايو حتى 30 من الشهر، وعدد من اجتازوا الامتحانات ما يقارب ألفين طالب، وهذا في 1221 مركز.

نصل إلى ختام مقال استخراج نتيجة الاساس ولاية الخرطوم 2022، تطرقنا في أسطر هذا الموضوع إلى كل التفاصيل الهامة فيما يتعلق بـ نتائج الصف الثامن 2022 الخرطوم برقم الجلوس، مع طريفة الاستعلام عنها مباشرة على رابط 2022 moe gov sd.