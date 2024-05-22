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استخراج نتائج السادس الابتدائي 2024 الدور الاول في العراق

عبد القادر أحمدي

بدأ الإعلان عن نتائج السادس الابتدائي 2024 في بعض المحافظات العراقية، منها محافظة الرصافة الأولى، وسيتواصل الإعلان عنها في بقية المحافظات في كل مديريات التربية والتعليم العراقية، خصصت الوزارة عدة طرق للحصول على نتائج الطلاب في مختلف المراحل الدراسية، منها موقع نتائجنا، وأيضا الموقع الرسمي الخاص بالوزارة، ستتعرفون على طريقة الاستعلام عن النتائج في هذا المقال.

نتائج السادس الابتدائي 2024

الاستعلام عن نتائج الصف السادس الابتدائي

إذا كنتم ترغبون في الاطلاع على نتائج السادس الابتدائي 2024 الدور الاول، يمكنكم الاستعلام عنها بسهولة عبر موقع نتائجنا الإلكتروني، بحيث يتبع ولي أمر الطالب بعض الخطوات البسيطة:

  • ثم يختار نتائج صف سادس ابتدائي

  • ستظهر له قائمة خاصة تتضمن أسامي المحافظات وحالة النتيجة، إذا لم تكن قد ظهرت بعد ستظهر له عبارة في الانتظار

  • إذا كانت نتائج المحافظة التي يقيم بها قد ظهرت، سيجد عبارة تم الرفع، وأمامها أيقونة تنزيل، يضغط على العبارة وينتظر تحميل الملف

  • ستظهر له قائمة المدارس، يمكنه البحث عن اسم مدرسة الطالب، ثم الاطلاع على تفاصيل النتيجة.

امتحانات السادس الابتدائي

لقد انطلقت امتحانات الصف السادس الابتدائي في جميع المحافظات بالعراق يوم 12 مايو 2024، وانتهت يوم الأحد 19 من مايو، بعد ذلك بدأت عمليات التصحيح في كل المحافظات، وسيتم الإعلان عنها تباعا في كل المحافظات، ستعرض على المواقع الإلكترونية مثل موقع وزارة التربية العراقية، وأيضا موقع نتائجنا المعتمد من طرف الوزارة.

المحافظات المعنية بالنتائج

سنذكر لكم قائمة المحافظات المعنية بنتائج السادس الابتدائي، وهي: الرصافة والكرخ وواسط وأربيل، ودهوك والقادسية والأنبار وصلاح الدين، وكركوك وميسان والمثنى وبغداد والبصرة، وذي قار وبابل وكرباء، والنجف والأنبار.


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عن الكاتب:
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عبد القادر أحمدي

حاصل على دبلوم في الإعلام والاتصال، موظف لدى شركة الاتصالات، كاتب محتوى في موقع نجوم مصرية.


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تعليق 1
  1. جاد الكريم عكاشة جاد الكريم يقول

    الشهاده

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