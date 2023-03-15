“برسالة نصية” استخراج نتائج الدبلوم العام والشهادات المعادلة 2023 بسلطنة عُمان Moe.gov.om

بدأ العد التنازلي لاستخراج نتائج الدبلوم العام في سلطنة عُمان للفصل الدراسي الأول 2023، وذلك بعد أعلنت وزارة التربية والتعليم العُمانية عن الانتهاء من اعتماد جميع نتائج الطلاب بكافة المحافظات، وكذلك نتيجة الشهادات المعادلة، هذا وقد صرحت الوزارة بتحديد موعد إعلان النتيجة لنتائج الطلاب برقم الجلوس على البوابة التعليمية العُمانية، كما قامت الوزارة بالإعلان عن الآلية والطريقة المُتبعة لتقديم تظلم، وذلك من خلال إعادة تصحيح لأوراق الطلاب ممن لديهم تظلمات على الدرجات التي حصلوا عليها.

موعد إعلان نتائج الدبلوم العام 2023

تجدر الإشارة إلى أن وزارة التربية والتعليم بالسلطنة قد أعلنت مساء الثلاثاء الماضي عن قيامها باعتماد نتائج الطلاب لأقسام الدبلومات في جميع المحافظات بسلطنة عُمان، وذلك للفصل الدراسي الأول 2023، ويشمل ذلك الدبلوم العام وما يعادلها، هذا وقد تم اعتماد النتيجة قور الانتهاء من عملية التصحيح ومراجعة كافة أوراق إجابات الطلاب، بالإضافة إلى مراجعة تقارير المدارس المقدمة للجان التصحيح، وعقب اعتماد النتائج بدأت عملية تحميل النتائج على البوابة التعليمية العُمانية، وفور الانتهاء من رفع النتائج يمكن الاستعلام عن النتائج من خلال منصة نتائج الطلاب عبر البوابة التعليمية.

نتائج الدبلوم العام بسلطنة عُمان 2023 عبر الرسائل النصية

ويجب التنويه إلى أنه يمكن الحصول على نتائج الدبلوم العام وما يعادلها دون الانتظار لإعلانها رسميا على موقع البوابة التعليمية التابعة للوزارة من خلال خدمة منظومة الرسائل النصية، وذلك في تمام الساعة الثالثة مساء، يوم الخميس الموافق 16 مارس 2023 بتوقيت مسقط.

تقارير امتحانات الطلاب “الدبلوم العام” بالفصل الدراسي الأول

ومن الجدير بالذكر ما أعلنته وزارة التربية والتعليم العُمانية عبر بياناتها الأخيرة ، وذلك عقب الانتهاء من اختبارات الفصل الدراسي الأول 2023، فقد جاء في نلك البيانات أنه قد تم رصد مخالفات الطلاب والتي بلغت 700 مخالفة على مستوى كافة المدارس، وشملت تلك المخالفات محاضر الغش، ومحالفة استخدام الهاتف النقال أثناء سير الامتحانات، وقد تم إحالة كافة المخالفات إلى الوزارة للحكم فيها، كما أعلنت الانتهاء من تصحيح نتائج الطلاب ومراجعتها، وتعكف الوزارة على سرعة رفع النتائج عبر البوابة الإلكترونية للوزارة.

كيفية استخراج نتائج الطلاب للدبلوم العام “الفصل الأول 2023”

أعلنت الوزارة عبر منصتها الرسمية أن النتائج ستكون متوفرة عبر طريقتين:

عبر البوابة التعليمية لسلطنة عُمان.

من خلال إرسال رسالة نصية برقم الجلوس على الرقم “90200”.

كيف استخرج نتائج الدبلوم العام عبر البوابة التعليمية؟

أعلنت الوزارة توفير النتائج أولا عبر الرسائل النصية على رقم مخصص “90200”، بينما يمكن للطلاب الدخول عبر البوابة التعليمية فيما بعد لاستخراج النتائج بالخطوات التالية:

يتم الدخول على البوابة التعليمية لسلطنة عُمان. يقوم الطالب بالتوجه أعلى الصفحة لأيقونة “دخول النظام”. يتم اختيار طريقة تسجيل الدخول: (الدخول بالحاسوب – بالبطاقة الذكية – بالهاتف الذكي). يقوم باختيار أيقونة الهاتف الذكي. يتم تسجيل رقم الجوال ثم الضغط على “تسجيل الدخول”. يقوم بالدخول على بوابة الطلاب ويتم تسجيل رقم الجلوس ثم الاستعلام عن النتائج.

نتيجة طلاب الدبلوم العام بالرسالة النصية

أعلنت وزارة التربية والتعليم توفير نتائج الطلاب قبل ظهورها على البوابة التعليمية، وتكون متوفرة للطالب بالخطوات التالية: