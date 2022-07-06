استخراج كشوف نتائج الصف الثالث متوسط 2022 وزارة التربية العراقية

يرغب الكثير من الطلاب العراقيين في معرفة طريقة استخراج نتائج الثالث متوسط 2022، وللإشارة فإن امتحانات الطلاب بدأت في 29 من مايو وانتهت مع بداية يونيو، ثم بدأت لجان التصحيح في مختلف المحافظات العراقية بعملها، وتم تصحيح كل الدفاتر الامتحانية، وأعلن عن انتهاء التصحيح في اليومين الماضيين، ومن الجدير بالذكر أن النتائج ستظهر قبل عيد الأضحى ولن تتأخر نتائج الصف الثالث متوسط عن الطلاب، وسيحصل كل طالب على نتيجته من موقع نتائجنا results mlazena أو من الموقع الخاص بوزارة التربية والتعليم في العراق.

استخراج نتائج الثالث متوسط 2022

يمكنكم استخراج نتائج الثالث متوسط 2022 في كل محافظات العراق من خلال الموقع التي وضعتها الوزارة من أجل تسهيل الأمور على كل من الطلاب والأولياء أيضا للاستعلام عن نتائج الصف الثالث متوسط الدور الأول، وللتعرف على نتائجكم يجب أن تتبعوا الخطوات التالية التي سنذكرها لكم:

يدخل كل طالب إلى موقع نتائجنا على الإنترنت للاستعلام عن نتائج الصف الثالث المتوسط results.mlazemna

بعد أن يدخل الطالب للواجهة الرئيسية الخاصة بالموقع، يختار نتائج 3 متوسط، ثم سيجد أمامه أسامي كل المحافظات بالعراق التي ستعلن عن النتائج.

يبحث عن اسم المحافظة التي يقطن بها، إن كانت نتائجها قد ظهرت سيجد بأنها متاحة للتنزيل، أما إن لم تكن متاحة بعد فسيجد أمامها عبارة قريبا وعليه الانتظار.

يقوم بتحميل الملف من خلال الضغط على الأيقونة الخضراء إن كانت النتائج جاهزة، ويمكنه البحث عن درجاته في المواد التي امتحن فيها.

نتائج امتحانات الصف الثالث متوسط 2022

اجتاز الطلاب الامتحانات منذ حوالي شهر، ولم يواجه الطلاب أي مشاكل أثناء الامتحانات، وحتى عمليات التصحيح مرت في نظام تام وسط مراقبة لجان التنظيم، وستظهر النتائج في الساعات القليلة المقبلة، وستكون مركزية في كل محافظة على حدى، ومن المحافظات المعنية بـ نتائج الثالث متوسط الدور الأول نذكر لكم بغداد والبصرة وديالي وكركوك وميسان والمثنى وذي قار وغيرها.

إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام مقال استخراج نتائج الثالث متوسط 2022، وقد ذكرنا لكم طريقة الاستعلام عنها من خلال موقع نتائجنا results mlazemna الذي يعرض النتائج الخاصة بكل المحافظات إلى جانب موقع وزارة التربية بالعراق.