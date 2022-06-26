رابط نتائج الثانوية العامة الكويت 2022 moe edu kw  

الآلاف من الطلاب الكويتيين تحصلوا على نتائجهم عبر رابط نتائج الثانوية العامة الكويت 2022، وكان هذا بعد سنة دراسية حافلة، وظهرت اليوم نتائج الصف الثاني عشر الكويت 2022 بالسنبة لكل من الشعبة العلمية والأدبية أيضا، وقد عملت الكنترولات على إنهاء تصحيح أوراق الطلاب في الوقت المناسب، وبالفعل اعتمدها وزير التربية والتعليم اليوم في مؤتمر صحفي أُعلن فيه عن أسماء الطلاب الناجحين الأوائل ووجّه الوزير خالص تهانيه لطلاب الصف الثاني عشر.

رابط نتائج الثانوية العامة الكويت 2022

أصبح في إمكان الطلاب استخراج نتائجهم من رابط نتائج الثانوية العامة الكويت 2022 وهو موقع رسمي معتمد من وزرة التربية والتعليم الكويتية، ولكي يقوموا باستخراج نتائج الصف الثاني عشر في الكويت 2022 يجب أن يدخلوا إلى موقع المربع الإلكتروني، ويقوموا باتباع هذه الخطوات:

يتوجه كل طالب أو ولي أمره إلى رابط نتائج الطلاب الكويت moe edu kw

ثم يكتب الرقم المدني والاسم الرباعي أيضا في المربعان المخصصان لذلك

يضغط على زر الاستعلام عن نتائج الثاني عشر، وستظهر للطالب درجاته حسب القسم الذي ينتمي إليه.

نتائج الثاني عشر الكويت

لقد نجحت وزارة التربية والتعليم الكويتية في التحكم في عمليات تصحيح الأوراق في كل المراكز، والوزير بنفسه قام بزيارة إلى كل كنترولات التصحيح، وأثنى على الجهود القائمة لإنجاح هذه العملية، ونتائج الثانويه العامة الكويت نالت اهتمام الكثير من الفئات، لأن الطلاب بعد ذلك سيتمكنون من اختيار التوجهات المناسبة لهم في الكليات حسب تخصصاتهم.

موعد تقديم التظلمات

يمكن للكلاب البدء في تقديم التظلمات ابتداء من يوم 28 يونيو، وسيستمر الاستقبال لثلاثة أيام فقط، ولن يتم قبول أي طلب بعد هذا التاريخ، ويكون بشكل إلكتروني.

في الختام نكون قد عرضنا لكم رابط نتائج الثانوية العامة الكويت 2022 الذي يمكن للطلاب استخراج نتائج الصف الثاني عشر من خلاله، ونحيطكم علما بأنها ستعرض في كل المدارس، لأن الوزارة ستقوم بإرسالها لكي يتمكن الطلاب من الاطلاع عليها.